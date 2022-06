Ce samedi 4 juin, l’Accor Arena va se transformer un gigantesque show dédié à la ZRT Trackmania Cup. Des milliers de spectateurs sont attendus.

Cet évènement emmené par le joueur et streameur, Zerator et Ubisoft Nadeo, se déroulera ce samedi 4 juin à l’Accor Arena de Paris. Près de 15.000 spectateurs sont attendus pour cette dixième édition qui a déjà battu des records d’audience durant les quarts de finale, réunissant ainsi plus de 93900 personnes en simultanées sur Twitch et plus d’1.5 millions de vues.

Les 8 duos restants, ayant réussi à remporter les quarts de finale de cette compétition, vont donc s’affronter ce samedi devant une foule de spectateurs qui viendront soutenir leurs compétiteurs.

Parmi eux :

bren (Karmine corp) et CarlJr (Solary), le duo franco-canadien favori

Gwen, tenant du titre 2021 (GameWard) et Affi (Team BDS), duo franco-suisse

Acide (Glorious) et Yannex, second duo franco-suisse

SkandeaR (Lille Esport) et Tjalic (BS+competition), duo franco-belge

On retrouvera aussi des duos 100% français :

Et les duos 100% français :

Binkss (Izideam) et Worker

Wosile (Homyno Tsun) et Otaaaq (Lille Esport)

Snow (BS+competition) et Glast (BS+competition)

TRICKY et Hugo220 (Failen 9)

Zerator, fan inconditionnel de Trackmania

Pour Adrien Nougaret, plutôt connu sous le pseudo de Zerator, Trackmania reste l’un de ses jeux favoris. Il ne pouvait donc pas rester insensible à l’organisation d’un tel évènement :

« Je joue aux jeux Nadeo depuis 20 ans, j’ai commencé avec mon frère en jouant à Trackmania à tour de rôle sur le même ordinateur, puis est venue la Trackmania Cup, Shootmania, et maintenant des spectacles en salle. L’aventure est vraiment montée en puissance mais j’ai surtout toujours eu une super relation presque d’amitié avec certains membres du studio. C’est toujours incroyable de voir qu’on est écouté et qu’on arrive à faire des trucs en commun dans un jeu un peu bac à sable comme peut l’être Trackmania par exemple. Pour ça je dois vraiment les remercier car ils m’ont accordé beaucoup de confiance dès le départ ! » a déclaré ce dernier qui est également connu pour organiser depuis 2016, le plus grand événement caritatif du jeu vidéo qui s’intitule le Z Event.

En Novembre 2021, Zerator et ses amis streameurs sont parvenus à récolter plus de 10 millions d’euros pour l’association, Action contre la faim, explosant ainsi tous les records des éditions précédentes.

Pour les fans qui ne pourront pas faire le déplacement, l’évènement sera retransmis en direct sur la chaîne Twitch de Zerator dès 18h00 : https://www.twitch.tv/zerator.

La ZRT avait rencontré un immense succès depuis son premier démarrage sur internet en 2013. L’évènement s’était ensuite déroulé dans la mythique salle du Grand Rex à Paris en 2016 puis au Palais des Congrès de Lyon en 2017, au Zénith de Toulouse en 2018 et à celui de Strasbourg en 2019. L’arrivée de la crise sanitaire, avait contraint les organisateurs a reporté cet évènement qui revient donc en force ce samedi à Paris.



Par Jérémy Renard