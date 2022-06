C’est un soulagement pour Jérémy Gisclon allias Jeremstar qui, il y a quatre ans, avait été au centre de graves accusations de la part du blogueur Aqababe. Ce jeudi 2 juin, ce dernier a été condamné à verser 12.000 euros de dommages et intérêts. Il compte faire appel de ce verdict.

Victoire pour Jeremstar. L’influenceur de 35 ans qui, il y a quatre ans avait mis sa carrière en pause, à la suite de graves accusations portées par le blogueur Anisss Zitouni, plutôt connu sous le nom d’Aqababe, vient de gagner son procès contre ce dernier.

L’influenceur qui est connu pour avoir réalisé de nombreux interviews dans son bain, de personnalités issues de la téléréalité, a fait condamner Aqababe ce jeudi 2 juin. Le jeune blogueur a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à lui verser la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts pour diffamation publique, injures publiques et injures publiques à raison de l’orientation sexuelle.

Le blogueur a également été condamné à verser 2000 euros d’amendes à Jeremstar, comme le précise un communiqué publié par l’influenceur sur son compte Instagram.

Retour sur les faits

En janvier 2018, une polémique avait débuté sur les réseaux sociaux autour de Jeremstar. Un internaute surnommé « Aqababe », avait déclaré vouloir se venger de Jérémy Gisclon qui selon ce dernier, lui aurait volé un « scoop » au sujet de deux candidats de téléréalité.

Le blogueur avait par la suite diffusé une vidéo montrant l’influenceur se masturber. Il avait même encore été plus loin, allant mêler Jeremstar et l’un de ses collaborateurs de France Bleu de l’époque, Pascal Cardonna, dans une affaire de pédophilie. L’affaire avait pris une telle ampleur que le soir du 16 janvier 2018, le hashtag « #JeremstarGate » faisait son apparition de devenait l’un des sujets les plus discutés des réseaux sociaux.

Jeremstar qui était chroniqueur dans l’émission « Terriens du dimanche » sur C8, n’avait pas participé à l’émission diffusée sur C8, le lendemain des révélations. Le jeune homme avait rapidement publié un démenti sur les propos violents dont il faisait l’objet, expliquant nié toute participation aux agissements supposés de Pascal Cardonna.

Suite à l’affaire, l’influenceur s’était retiré temporairement de la vie médiatique. De son côté, le Parisien, précise que le blogueur, Aqababe compte faire appel de cette condamnation.

Par Jérémy Renard