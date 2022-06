Beaucoup n’ont jamais imaginé que le Bitcoin deviendrait le phénomène qu’il est aujourd’hui. La plupart des investisseurs institutionnels le critiquent comme un actif spéculatif qui ne pouvait générer aucune valeur significative. mais ils ne savent pas que l’investissement en bitcoin est le meilleur programme d’investissement dans le monde de la cryptographie utilisant la plate-forme BitIQ fiable. D’autres ont même juré de ne jamais s’intéresser à la crypto. À peine dix ans plus tard, le Bitcoin est l’actif virtuel le plus recherché par les gouvernements, les leaders industriels, les entreprises et les commerçants du monde entier.

Bien que le Bitcoin soit confronté à des pressions croissantes de la part des autres crypto-monnaies et des autorités de régulation, il reste la crypto la plus dominante sur le marché. En 2020, il a surpassé toutes les classes d’actifs, y compris les métaux précieux, pour devenir l’actif le plus précieux. Alors, pourquoi le Bitcoin a-t-il autant de pouvoir dans le secteur des crypto-monnaies ? L’article suivant examine les principales raisons pour lesquelles le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus importante.

Pionnier du Secteur

L’idée de monnaies alternatives existait bien avant le Bitcoin. Cependant, les innovateurs ne disposaient pas de l’infrastructure appropriée pour transformer ces idées en réalité. Le Bitcoin a introduit la technologie blockchain qui lui a permis de fonctionner comme une monnaie numérique décentralisée. Il s’agissait d’une étape importante que personne n’avait jamais franchie auparavant, faisant du Bitcoin le pionnier de l’industrie cryptographique.

Le lancement réussi du Bitcoin a convaincu le monde que la crypto pouvait fonctionner et a eu un impact sur la prolifération de plusieurs crypto-monnaies différentes. Cependant, il a fallu un peu de temps pour que d’autres crypto-monnaies marquent l’industrie. Cela a donné au Bitcoin une marge de manœuvre suffisante pour s’emparer d’une part de marché importante, bien avant ses concurrents.

La blockchain du Bitcoin est une technologie novatrice qui a toujours répondu à la vision de ses fondateurs, à savoir des transactions transparentes, sécurisées et peu coûteuses. Cette réputation a joué un rôle important dans l’adoption massive du Bitcoin par les gouvernements, les investisseurs institutionnels, les entreprises et les particuliers du monde entier.

En tant que pionnier du secteur, plusieurs crypto-monnaies ont utilisé la plateforme Bitcoin pour lancer et gérer leurs opérations. De nombreuses crypto-monnaies sont des clones du Bitcoin, promettant des versions plus légères et plus efficaces. Cependant, elles suivent l’exemple du Bitcoin et dépendent fortement de son succès. C’est pourquoi elles s’effondrent souvent lorsque les prix du Bitcoin s’effondrent.

Une plus grande accessibilité

La position de pionnier du Bitcoin dans le secteur des crypto-monnaies lui a permis de se répandre rapidement en peu de temps. Son succès a convaincu les détracteurs de la première heure de s’y rallier rapidement et d’accumuler des avoirs importants en Bitcoins. Cependant, de nombreux premiers investisseurs institutionnels ont principalement acquis des Bitcoins en tant qu’actifs de placement pour diversifier et protéger leur patrimoine de l’inflation.

La valeur du Bitcoin est montée en flèche lorsque les individus ont réalisé qu’il pouvait également servir de monnaie de transaction. Plusieurs entreprises, y compris des petites entreprises, ont alors adopté le Bitcoin dans leurs systèmes de paiement, l’acceptant comme paiement pour des biens et des services.

Le Bitcoin a inspiré de manière indépendante une industrie mondiale des crypto-monnaies, qui vaut maintenant plus de 3 000 milliards de dollars, représentant près de la moitié de l’ensemble du marché des crypto-monnaies. Un pourcentage important de ces réserves est détenu par des moyennes et petites entreprises et des particuliers du monde entier. En outre, le Bitcoin génère d’énormes volumes de tradings sur les marchés mondiaux. Ces caractéristiques rendent le Bitcoin plus accessible au grand public que les autres crypto-monnaies.

Une communauté forte

Les individus utilisent le Bitcoin depuis un peu plus d’une décennie, ce qui est suffisant pour attirer, capter et conserver un public important dans le monde entier. Il s’est constitué une communauté solide et croissante d’adeptes fidèles dans des secteurs clés, notamment la finance, la technologie, la fabrication, le e-commerce, les voyages, la santé et le commerce de détail. La valeur élevée du Bitcoin et sa capacité à faciliter des transactions transfrontalières sécurisées, plus rapides et moins chères en ont fait la crypto-monnaie la plus prospère. Les investisseurs considèrent le Bitcoin comme la monnaie de réserve du monde cryptographique, sur laquelle ils s’appuient pour lire les marchés.

Le Bitcoin a conservé la tête du secteur des crypto-monnaies depuis sa création, malgré les fluctuations de prix. Bien qu’il doive faire face à une forte concurrence de la part d’autres crypto-monnaies, le Bitcoin possède un meilleur avantage concurrentiel qu’il faudrait plusieurs années à ses concurrents pour renverser.

Par Contenu Sponsorisé