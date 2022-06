Justin Bieber annule quelques dates de sa tournée « JUSTICE WORLD TOUR » à cause du syndrome de Ramsey Hunt*.

C’est via son compte Instagram que le vendredi 10 juin 2022, le chanteur canadien Justin Bieber a annoncé à ses 241 millions d’abonnés qu’il allait devoir annuler plusieurs dates de concerts à Toronto suite à une paralysie du côté droit de son visage survenue durant sa tournée mondiale.

En effet « The bieb » comme on le surnomme, n’a pas tenu à exclure, ni cacher la gravité de son état a sa communauté. Dans une vidéo explicative, on peut l’apercevoir dans sa maison canadienne, se débattant pour formuler des phrases devant la caméra de son téléphone portable, en raison de sa paralysie causée par cette maladie rare.



La vidéo postée sur les réseaux sociaux est tout de suite devenue virale, suscitant de vives réactions de la part de ses followers et surtout une vague de soutien à l’attention du chanteur. Certains fans se sont empressés de faire des commentaires sur la vidéo via le compte instagram du canadien avec des émojis de sympathie et/ou des mots de réconforts tel que « take care » ou « be strong we love you ».

Qu’est-ce que le Syndrome de Ramsey Hunt ?

Ce syndrome appelé « Syndrome de Ramsey Hunt » se caractérise par différent symptômes, dont la paralysie faciale et une éruption cutanée sur l’oreille ou la bouche. Le traitement du syndrome de Ramsey Hunt implique la prise de médicaments antiviraux et d’anti-inflammatoires, ainsi que des exercices de gymnastique faciale pour rééduquer le visage.

Toutefois si les réactions témoignent d’un soutien sans faille à Justin Bieber, il ne demeure que l’annonce de sa maladie a provoqué un énorme débat sans fin sur la toile et sur les possibles causes et origines de ce mal –être. Les avis sont de penser que Justin est la victime comme la majeur partie des américains des effets secondaires liées à la prise des doses de vaccinales anti-covid et que de ce fait, ce dont le chanteur souffrirai provient alors des laboratoires pharmaceutiques financés par le gouvernement Américain.

Si Justin Bieber n’est pas sa meilleure période, le chanteur peut être satisfait de sa tournée Justice Tour qui enregistre déjà des records de ventes de tickets. Le jeune homme de 28 ans a même du ajouter de nouvelles dates dans plusieurs villes des États-Unis, pour satisfaire son public.

Une heureuse conclusion qui consolide la place du chanteur du titre a succès « Baby » parmi les plus grands.

Par Estelle Bikoi