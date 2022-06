Ces derniers se disent « épuisés » et souhaitent désormais se concentrer sur leurs projets personnels.

L’annonce du groupe a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux. Les 7 jeunes hommes qui font partie du célèbre groupe de K-Pop BTS, ont pris la décision de faire une pause dans leur carrière.

La décision a été prise mardi dernier au cours d’un dîner qui était retransmis sur internet pour l’occasion du neuvième anniversaire du groupe qui s’est formé en 2013. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook se trouvaient assis autour d’une table lorsque RM, âgé de 27 ans, a pris la parole.

Le visage fermé et les larmes aux yeux, le membre du groupe a expliqué qu’ils « ne savent plus quel groupe ils forment » ajoutant que plusieurs membre sont « épuisés ».

« J’ai toujours pensé que BTS était différent des autres groupes (…) mais le problème avec la K-pop et l’ensemble du ‘star system’ est que l’on n’a pas le temps de mûrir. » a précisé RM.

Toujours selon ce dernier, le groupe « doit sans cesse produire de la musique et faire quelque chose. En dix ans, j’ai changé et j’ai besoin de réfléchir et d’avoir du temps pour moi » a ainsi fait savoir l’artiste.

Les BTS qui s’étaient fait connaître en 2013 avec le titre No More Dream issu de leur premier album, 2 Cool 4 Skool, avaient remporté le prix du « nouvel artiste de l’année » lors des MelOn Music Awards 2013, des Golden Disk Awards 2013 et des Seoul Music Awards 2014, où ils gagneront deux bonsang (« grands prix »).

En juin 2017, le groupe était nommé comme étant l’une des vingt-cinq personnalités les plus influentes d’Internet par le Time. Suite à une collaboration avec l’artiste Steve Aoki, les BTS deviennent ainsi le premier groupe sud-coréen à être certifié disque d’or par la RIAA.

Le groupe qui détient de nombreux records dans le Guiness book avec le plus de retweets sur Twitter, est introduit en bourse depuis 2020. Le groupe de septuor a ainsi fait de leur label, l’une des trente compagnies les plus importantes de Corée du Sud avec une valorisation portée à 4.1 milliard de dollars.

Depuis l’annonce du groupe, leur label a chuté en bourse.

Par Jérémy Renard

Avec Wikipédia