La victime a été tabassée à mort à la suite d’une bagarre survenue à la terrasse d’un café, à la Hestre. L’homme n’a pas survécu à ses blessures.

Drame effroyable survenu dimanche soir en Belgique. Un père de famille, âgé de 39 ans, a été passé à tabac par deux hommes avec une violence inouïe sous les yeux de sa fille, âgée de 10 ans.

Selon nos confrères de Sudinfo, l’agression s’est produite dimanche soir à la Hestre, non loin de la Louvière. Cédric se trouvait à la terrasse d’un café lorsqu’il a été impliqué dans une bagarre. Quelques instants plus tard, le père de famille va être victime d’une expédition punitive. Alors qu’il se trouve avec sa fille, deux hommes surgissent d’un véhicule et s’en prennent à Cédric qui va subir un déferlement de violence. L’un d’eux, porteur d’un coup-de-poing-américain va alors se déchaîner sur sa victime. Cette dernière aurait été littéralement « achevé », sa tête ayant été fracassée contre le trottoir sous les yeux de son enfant.

Grièvement blessé, le père de famille a été transporté en urgence à l’hôpital où il a été plongé dans le coma. Mardi, Cédric se trouvait en état de mort cérébrale. Ce papa de 4 enfants est décédé des suites de ses blessures ce mercredi. Sa fille, très choqués, a été remise à sa maman.

Toujours selon nos confrères, les deux auteurs de l’agression, bien connus des services de police, sont quant à eux passés aux aveux. Ils ont été immédiatement placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte.

Sur Facebook, Chris, le frère de Cédric a tenu à lui rendre un vibrant hommage : « Je t aime mon frère je serait toujour la pour tes enfants et ta femme tu va nous manquer tu me manque déjà je t aime de tout mon coeur je penserais a toi chaque jour et je ferait de mon mieux pour êtres fort. » peut-on ainsi lire.

Par Jérémy Renard