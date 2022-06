Meta Description : Vous vous demandez comment encaisser vos avoirs en Bitcoins ? Si oui, ce guide devrait vous aider à convertir et à transférer vos fonds sur votre compte bancaire.

La demande de Bitcoins a augmenté de façon spectaculaire. Toute personne possédant des Bitcoins peut tirer profit de la vente de ses jetons et du transfert des fonds sur son compte bancaire. Vous pouvez également convertir vos Bitcoins en espèces et acheter des articles réels. Mais quelles sont les meilleures méthodes pour encaisser vos avoirs en Bitcoins ? Cliquez pour plus de détails.

Beaucoup connaissent le Bitcoin comme une monnaie virtuelle ou numérique. Il s’agit de la crypto-monnaie la plus importante au monde en termes de capitalisation boursière. Cet actif numérique n’existe pas physiquement, c’est-à-dire qu’il s’agit de données électroniques dans la blockchain. Par conséquent, le Bitcoin est une monnaie sécurisée dépourvue de tout contrôle par une autorité centrale.

En tant que code source, le protocole du Bitcoin comporte une stipulation. Par exemple, le monde ne peut avoir qu’un maximum de 21 millions de Bitcoins. Son offre limitée lui donne de la valeur. Avec la demande croissante de cette monnaie virtuelle, les individus peuvent trader une pièce contre davantage de services, de produits ou de monnaie fiduciaire. Ainsi, le Bitcoin est désormais une réserve de valeur ou une marchandise tradée comme l’or.

Raisons d’encaisser des Bitcoins

Certaines personnes pensent que les Bitcoins remplacent les monnaies traditionnelles. Pour la même raison, certaines personnes conservent leurs Bitcoins pendant une période prolongée. Cependant, la récente augmentation de la demande de Bitcoins signifie que vous pouvez vendre vos jetons et réaliser des profits. Après cela, vous pouvez transférer les fonds sur votre compte bancaire local.

En théorie, les individus utiliseront le Bitcoin pour effectuer des transactions sur différentes plateformes et points de vente, en ligne et hors ligne. Cependant, le monde compte peu d’individus et d’entreprises acceptant cette monnaie virtuelle. C’est pourquoi certaines personnes souhaitent convertir leurs avoirs en Bitcoins en espèces. De cette façon, ils peuvent utiliser la valeur du Bitcoin pour payer plus de services ou de biens dans le monde actuel.

Méthodes d’encaissement des Bitcoins

La plupart des individus utilisent deux méthodes principales pour encaisser leurs Bitcoins et transférer les fonds sur leurs comptes bancaires. Voici ces méthodes.

Les tradings avec des courtiers tiers : Les courtiers tiers sont des bourses de crypto-monnaies. Ces plateformes permettent aux utilisateurs de déposer des Bitcoins et de demander leur retrait dans leur devise préférée. Le montant retiré va sur le compte bancaire que l’utilisateur fournit en rejoignant le crypto-trading. Cependant, les lois contre le blanchiment d’argent limitent les courtiers, ce qui signifie que vous ne pouvez utiliser que le même compte bancaire pour déposer et retirer des fonds dans et depuis le crypto-trading. Bien que cette méthode ne soit pas la plus rapide, elle est sûre et simple.

Les plateformes peer-to-peer : L’utilisation d’une plateforme peer-to-peer est une méthode plus rapide et plus anonyme pour encaisser vos Bitcoins. Ces plateformes numériques permettent aux utilisateurs de vendre des Bitcoins et de recevoir le paiement via leur méthode de paiement préférée. Cette méthode est plus rapide et les frais moins élevés. Contrairement à un courtier tiers, la personne à qui vous vendez vos Bitcoins peut fournir de meilleurs taux de change. L’acheteur peut déposer le paiement sur votre compte bancaire, envoyer un paiement par virement ou utiliser PayPal. Néanmoins, demandez-lui une preuve du transfert et de son identité avant de lui envoyer vos Bitcoins. Si cette méthode est sûre pour une personne qui sait ce qu’elle fait, il est essentiel de se méfier des fraudeurs.

Encaisser des Bitcoins en utilisant des plateformes peer-to-peer vous permet de rester anonyme. Vous pouvez par exemple choisir une méthode de paiement comme les chèques-cadeaux ou la monnaie du web et sécuriser votre connexion avec un VPN.

Réflexions finales

Quelle que soit la façon dont vous choisissez de convertir vos avoirs en Bitcoins en espèces, tenez compte des taxes, des frais et de la rapidité. Si vous réalisez des bénéfices en vendant des Bitcoins, le fisc s’attend à ce que vous payiez des impôts sur ces bénéfices. Vous paierez également des frais si vous transférez des fonds via une méthode de transfert de Bitcoins vers un compte bancaire. En outre, certaines méthodes prennent plus de temps pour transférer les fonds sur votre compte bancaire local.