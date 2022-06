Meta Description : Vous souhaitez mieux comprendre le Bitcoin et son fonctionnement ? Si c’est le cas, voici un guide rapide pour les débutants sur la première crypto-monnaie à succès.

Dans un livre blanc publié en 2008, Satoshi Nakamoto a décrit le Bitcoin comme un système de paiement numérique de peer-to-peer. Cependant, différentes publications en ligne ont des descriptions différentes de cette monnaie virtuelle. Le livre blanc original utilise le mot Bitcoin deux fois, mais il décrit comment le système fonctionnerait sans confiance.

En tant que moyen d’échange, le Bitcoin fonctionne comme une pièce numérique. Il s’agit essentiellement d’un terme triadique comprenant des protocoles fixes, des monnaies numériques et la blockchain décentralisée qui forment le système de monnaie électronique. Par conséquent, le Bitcoin est un code source ouvert que tout le monde peut utiliser et réviser.

La création du Bitcoin

Le système génère de nouveaux Bitcoins et récompense l’ordinateur ou le nœud qui résout les défis mathématiques prédéfinis en fonction de ses algorithmes. Un hachage est un problème mathématique, généralement un nombre hexadécimal à 64 chiffres égal ou inférieur au hachage cible. Par conséquent, le Bitcoin est un nombre, comme 12345.

Pour comprendre le fonctionnement du Bitcoin, supposons qu’Henry reçoive de son portefeuille physique un billet de 1 dollar dont le numéro est XYZ. C’est le seul billet portant le numéro XYZ puisque le système de la Réserve fédérale fonctionne au degré de compétence minimum.

Comme la valeur nominale du billet est de 1 $, Henry peut acheter une tasse de thé avec. Maintenant, supposons que deux personnes conviennent que le billet XYZ vaut 5 000 $. Une chose qui différencie le Bitcoin 12345 et le billet de 1 $ est l’existence physique et la valeur faciale.

En revanche, cette monnaie numérique est dépourvue de valeur intrinsèque et n’est qu’un chiffre. Deux personnes ou parties peuvent convenir de la valeur de la pièce numérique, mais celle-ci n’a pas de valeur en soi. Par conséquent, Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin en jouant avec des chiffres.

Qu’est-ce qui rend le Bitcoin révolutionnaire ?

Vous avez peut-être entendu dire que les individus se précipitent sur les bourses de crypto-monnaies comme le logiciel Bitcoin Revolution pour acheter cette monnaie virtuelle. Ces plateformes numériques permettent de trader de l’argent fiduciaire contre des Bitcoins. Vous avez peut-être même lu que le Bitcoin pourrait renverser l’argent conventionnel. Et la principale raison pour laquelle de nombreuses personnes le croient est que cette monnaie virtuelle est pseudonyme et résistante à la censure.

Le Bitcoin est révolutionnaire car il fonctionne sur un grand livre ouvert et immuable. Il est également privé, ce qui permet aux individus de le posséder. Mais son véritable génie réside dans sa conception économique et son innovation technique. Le protocole fixe de cette monnaie virtuelle rend sa décentralisation possible. Cette monnaie numérique crée un système d’argent électronique qui permet aux participants de l’utiliser sans dépendre d’intermédiaires comme les processeurs de paiement et les banques pour effectuer des transactions.

Satoshi Nakamoto a conçu les protocoles pour éviter le risque de double dépense sur la même pièce numérique. Le Bitcoin a des unités de monnaie uniques, et les utilisateurs ne peuvent pas les détruire ou les répliquer. Le système Bitcoin fonctionne sur un réseau immuable et distribué avec des milliers de nœuds ou mineurs motivés dans le monde entier.

Pourquoi les individus utilisent-ils le Bitcoin ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu’un voudrait utiliser le Bitcoin alors que la monnaie fiduciaire fonctionne bien dans son pays. Le Bitcoin ne dépend pas d’une banque centrale ou d’un gouvernement local pour fonctionner. Son protocole limite le rythme auquel les mineurs produisent de nouvelles pièces, et le monde ne peut compter que 21 millions de jetons. Par conséquent, la technologie sous-jacente du Bitcoin en fait une couverture idéale contre l’inflation.

Bien que le grand public n’ait pas encore adopté ou compris toutes les capacités du Bitcoin, celui-ci a plus à offrir au monde, contrairement aux méthodes de paiement conventionnelles. Le Bitcoin est un système de paiement numérique mondial, immuable et décentralisé, et personne ne peut annuler une transaction Bitcoin après sa vérification et son enregistrement. De plus, tout le monde peut utiliser le Bitcoin à condition de disposer d’une connexion Internet. Ce mode de paiement est idéal pour les utilisateurs qui recherchent des frais peu élevés et des règlements rapides.