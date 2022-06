Meta Description : Vous vous demandez si le Bitcoin est réellement anonyme ? Si c’est le cas, voici ce que vous devez savoir sur le Bitcoin et l’anonymat.

De nombreuses personnes souhaitent utiliser le Bitcoin parce qu’elles ont entendu dire qu’il s’agissait d’une méthode de paiement anonyme. Ils pensent donc qu’il est à l’abri de toute interférence et de tout suivi. Mais cette monnaie numérique pourrait révéler plus d’informations que la plupart des individus ne le pensent. Par contre, tout comme de nombreuses autres nationalités, ont aussi la possibilité de trader cette monnaie virtuelle via la formule française app.

Au début, la plupart des individus pensaient que le Bitcoin était un refuge pour les personnes qui voulaient se livrer à des activités illégales, en supposant qu’il était entièrement anonyme et intraçable. Cependant, le public et les organisations ont désormais mieux compris la technologie blockchain.

Aujourd’hui, les autorités peuvent trouver de nombreuses informations dans le grand livre des transactions publiques ou la blockchain du Bitcoin. Cependant, de nombreuses personnes se demandent encore si le Bitcoin est anonyme.

Anonymat ou pseudonymat ?

Vous savez peut-être déjà que les individus stockent des Bitcoins dans des portefeuilles cryptographiques. Un portefeuille cryptographique est pseudonyme, et non anonyme. Être anonyme signifie que quelque chose est sans nom. Cependant, un portefeuille Bitcoin donne à son utilisateur un pseudonyme ou un faux nom. Par exemple, au lieu de vous appeler Mark Twain, le portefeuille vous donne des lettres et des chiffres brouillés.

Le projet Bitcoin divulgue ces informations, et les particuliers ont compris que les adresses brouillées des portefeuilles cryptographiques signifient que le suivi des paiements est un processus complexe. C’est peut-être la raison pour laquelle le Bitcoin utilise des faux noms. Cependant, les autorités peuvent suivre l’adresse d’un portefeuille de crypto-monnaie.

Dans quelle mesure le Bitcoin est-il anonyme ?

Dans une certaine mesure, le Bitcoin est entièrement anonyme. Cependant, il est également traçable et transparent. Le Bitcoin vous rend anonyme car il vous permet d’avoir une adresse cryptographique qui ne révèle pas votre identité réelle. De plus, vous pouvez avoir plusieurs adresses sans que des détails vous relient à elles ou indiquent que vous en êtes le propriétaire.

Lorsque vous envoyez ou recevez cette monnaie virtuelle, vous écrivez sous un pseudonyme. Si quelqu’un relie le pseudonyme de l’auteur à son identité, il peut le relier à tout ce qu’il a pu écrire sous son pseudonyme.

C’est peut-être la raison pour laquelle Satoshi Nakamoto a recommandé d’utiliser une nouvelle adresse pour chaque transaction dans le livre blanc original du Bitcoin. De cette façon, personne ne pouvait relier l’utilisateur à sa propriété.

Les tradings de crypto-monnaies et la preuve d’identité

Dépenser des Bitcoins est une chose, mais les acheter n’est pas anonyme. Les bourses de crypto-monnaies, peuvent vous demander de prouver votre identité pour acheter ou vendre des Bitcoins. Cette preuve peut être une pièce d’identité délivrée par le gouvernement, un permis de conduire ou un passeport. Certaines de ces plateformes mettent en œuvre les protocoles « know-your-customer ».

Par conséquent, elles demandent aux utilisateurs de fournir tout document permettant de prouver leur identité dans le monde réel. Certaines peuvent même demander aux utilisateurs de prouver qu’ils ont une source de revenus, comme les banques. Cela s’explique par le fait que les gouvernements sévissent contre les plateformes numériques que les criminels pourraient utiliser pour blanchir de l’argent.

En outre, le grand livre du Bitcoin est public, ce qui signifie que les autorités peuvent découvrir qui a acheté des Bitcoins et demander à la bourse de crypto-monnaies de fournir ses informations. Vous pensez peut-être que l’utilisation d’une fausse identité peut vous aider. Malheureusement, les autorités peuvent vous identifier grâce à votre compte bancaire ou à la méthode de paiement que vous utilisez pour alimenter votre compte auprès d’une bourse de crypto-monnaies.

Comment préserver l’anonymat

Certaines personnes contournent ces protections, mais les moyens qu’elles utilisent peuvent être coûteux ou techniques. Par exemple, vous pouvez mettre en place un protocole unique pour cacher l’origine de votre transfert ou utiliser un intermédiaire qui exigera des frais ou achètera des Bitcoins en votre nom. Une fois que vous avez couvert l’origine de l’achat, vous devez passer régulièrement par différents portefeuilles. Et cela peut couvrir partiellement vos traces.

Vous pouvez également miner des Bitcoins vous-même, bien que cela puisse ne pas être rentable en fonction des prix de l’électricité dans votre pays. Une autre option consiste à acheter des Bitcoins via un distributeur automatique de Bitcoins. Mais là encore, les distributeurs automatiques de Bitcoins ne sont pas gratuits, et facturent des commissions élevées dans certains endroits.

Réflexions Finales

Les autorités peuvent suivre tout ce qui se passe dans le réseau Bitcoin. Par exemple, si quelqu’un publie l’adresse de votre portefeuille de crypto-monnaies sur un site Web, n’importe qui dans le monde peut trouver votre solde. Par conséquent, le Bitcoin est pseudonyme, et non anonyme, puisqu’il vous donne un faux nom en lettres et chiffres brouillés. Si quelqu’un associe votre identité à votre adresse, il peut relier toutes vos transactions Bitcoins à vous.