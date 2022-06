La célèbre marque de luxe et accessoire italienne Gucci a sorti il y a quelques jours un

modèle de sandale pour l’été qui n’est pas sans rappeler celui des années 90 la « méduse ».

Un produit qui est en tout point confectionné pour ressembler à son aîné. Puisqu’en effet, on

lui retrouve les mêmes caractéristiques de fabrications, l’utilisation de caoutchouc pour

texture principal et du plastique afin de donner de la souplesse et de la flexibilité à la sandalette.

C’est aussi un style semblable a la méduse qu’on va trouver dans cette paire de sandales

pour l’été. Un style évocateur et mémorable car ils rappellent aux uns et aux autres leurs

premières chaussures de plages.

Une formule qui marche dans le temps mais qui aujourd’hui, pourrait mettre un frein à certains consommateurs en raison de son prix élevé. Car oui, il faudra bien débourser près de 420 € pour s’offrir ce petit luxe pour l’été.

Par Estelle Bikoi