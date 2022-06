Hier soir j’ai été agressée et blessée. Je n’ai reçu aucun message de soutien de la part de @jclagarde.



Et voilà qu’il souligne que je suis grosse.



Je pense qu’on ne peut pas tomber plus bas.



Mais je vous laisse en juger. pic.twitter.com/guuDxkYM7e