Pour une entreprise, l’image de marque est cruciale. Il s’agit de la personnalité que l’entreprise souhaite renvoyer et incarner et également de la reconnaissance effective de celle-ci dans la tête des consommateurs ou potentiels prospects. À l’heure actuelle, notamment avec l’avènement des réseaux sociaux, cette image constitue, plus que jamais, un élément clé pour le développement d’une entreprise car elle va réellement peser sur l’acte d’achat.

Déterminer son identité

Lorsque l’on crée une entreprise, cela part bien sûr des produits et des services que l’on souhaite proposer sur le marché. Au-delà de ces points essentiels, la création d’une identité propre à l’entreprise est capitale. Il s’agit d’inventer un nom, un logo et un slogan qui vont, d’une part donner vie au concept de l’entreprise, le personnifier mais également et surtout marquer les esprits.

Pour cela, un brainstorming avec les parties prenantes de l’entreprise est important. Il faut que les premiers employés et associés se retrouvent dans cette image, la comprenne et sache l’expliquer. Une fois cette première étape passée, il est également possible et intéressant de demander l’avis de tierces personnes qui ne connaissent pas le projet afin d’avoir un regard neuf et finalement de tester l’identité en conditions réelles comme s’ils étaient de potentiels clients.

Donner vie à sa marque

Pour démarrer le marketing de son entreprise, plusieurs éléments sont à prendre en compte :

Faire créer un logo et une charte graphique par un professionnel

Au-delà de l’idée et des schémas auxquels on a abouti suite aux brainstormings et tests grandeur nature, il faut absolument confier la création de l’identité graphique à un designer. Celui-ci va non seulement y donner vie mais également créer les supports adéquats pour une utilisation optimale comme une charte graphique. Il s’agit d’un guide précis d’utilisation de votre identité visuelle pour tous les prestataires auxquels vous aurez recours. Le graphiste pourra également prendre en charge la création des packagings des produits, la mise en page des plaquettes commerciales etc.

Créer un site internet

Aujourd’hui, nul commerce ne fonctionne sans une présence internet. Il est donc essentiel de rapidement monter son site internet. Pour cela, de nombreuses solutions existent à l’heure actuelle sur le marché pour aider chaque entrepreneur, même néophyte, à avoir une présence digitale. Des solutions comme HubSpot permettent de créer un site internet gratuitement et de le personnaliser grâce à un thème de site web que l’on viendra adapter à l’identité de l’entreprise en y ajoutant logo, polices, photos…

Être présent sur les réseaux sociaux

Tout comme un site internet, les médias sociaux sont actuellement prégnants et incontournables. Les clients vont d’abord se renseigner en ligne, voire même suivre une page d’entreprise pendant quelques semaines ou mois, avant de se rendre en magasin. Soigner sa présence et son image digitale est donc crucial pour attirer, convaincre, convertir puis fidéliser ses clients.

Approfondir son image de marque

En parallèle du lancement de votre entreprise et du développement d’une communauté de clients autour de vous, il est primordial de penser en détail la profondeur de votre image et donc l’engagement que vous mettez en avant.

Outre l’image de marque tangible que sont votre identité visuelle et vos supports de communication, il faut déterminer votre action différenciante par rapport aux autres entreprises. On parle ici de RSE ou responsabilité sociétale et environnementale. De quelles manières mes produits sont fabriqués ? Quel est mon apport de valeur pour le développement durable ? Quelles actions je souhaite mettre en place pour agir positivement sur mon environnement, humain et naturel ? Autant de questions essentielles qui vont asseoir et compléter votre image de marque.

Cette dimension devient de plus en plus majeure dans la consommation des clients et il s’agit pourtant d’une part que beaucoup d’entreprises oublient au profit de la partie commerciale, qui est bien sûr, le nerf de la guerre.

Y penser et surtout le communiquer, c’est également faire des promesses à ses employés, clients et partenaires qu’on est obligé de tenir. C’est la frontière où l’image de marque devient personnalité incarnée.

Par Contenu Sponsorisé