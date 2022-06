Les fans de la série vont pouvoir déambuler dans les décors de la série tout en découvrant une multitude de produits dédiés à l’univers Stranger Things.

Fans de Stranger Things, cette annonce est pour vous ! Ce vendredi 24 juin, une boutique dédiée à l’univers de la série à succès de Netflix, ouvre ses portes sur les Champs-Élysées à Paris.

Cette boutique éphémère ouvrira dès 10 heures et proposera aux fans de de replonger dans les décors emblématique de la série dans ce gigantesque pop-up store qui proposera également des produits officiels exclusifs.

Replongez dans les années 1980 et partez en direction d’Hawkins

« Répondez au téléphone jaune dans la maison de Joyce, jouez à des jeux au Palace Arcade et aventurez-vous dans le laboratoire russe, enfin…si vous osez. Prenez garde cependant, nous avons entendu dire que des Démogorgons rôdaient dans les parages… » peut-on ainsi lire sur le site officiel de l’évènement.

La série américaine qui a été créée par les frères Matt et Ross Duffer et diffusée en 2016 sur Netflix, rencontre un énorme succès depuis son lancement. La série comporte aujourd’hui quatre saison et trente-deux épisodes dont la première partie de la quatrième saison a été diffusée en mai dernier. La seconde partie sera quant à elle diffusée le premier juillet 2022.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de l’évènement.

Comment y aller ?

Stranger Things Store : La Boutique Officielle

44 avenue des Champs Elysées, 75008

*Il est vivement recommandé de réserver vos places avant de vous rendre sur place, pour éviter une longue file d’attente.

Par Jérémy Renard