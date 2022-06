Le premier cas de variole du singe chez un enfant, a été détecté et confirmé en Ile-de-France, a annoncé l’ARS dans un communiqué.

Dans un communiqué publié en date du 25 juin, l’Agence Régionale de Santé publique France, indique qu’un premier cas confirmé de Monkeypox a été confirmé chez un enfant, dans la région Ile-de-France.

De son côté, la Mairie de Dourdan précise que l’enfant en question, se trouve scolarisé dans une école de cette commune située dans l’Essonne.

« L’ARS Île-de-France et les équipes de Santé publique France ont immédiatement débuté les investigations afin de retracer au plus vite la chaîne de contacts de l’enfant. » peut-on lire via ce communiqué qui précise qu’« un cas probable a été identifié au sein de la même fratrie. »

Le premier cas de Monkeypox chez un enfant en France

La municipalité de Dourdan explique travailler en étroite collaboration avec les différents acteurs (CHSE, ARS) et « ont engagé des mesures préventives (désinfection des locaux, surveillance des cas contact) », comme le précise la Mairie. Les parents des enfants qui auraient été en contacts avec l’enfant détecté, ont été aussitôt informés et sont priés de suivre les différentes recommandations mises en places par les autorités sanitaires :

Surveiller l’apparition de symptômes (fièvre, éruption cutanée) et solliciter le 15 en cas de besoin ;

Se voir proposer une consultation afin de faire bénéficier à l’enfant d’une vaccination si celle-ci est jugée nécessaire par le médecin ;

En l’absence de symptômes, et en l’état des connaissances, il n’y a pas de risque connu de contagion. Aucune mesure n’est donc nécessaire pour l’enfant (ni isolement, ni adaptation des activités) ni pour les autres membres de la famille.

C’est le premier cas confirmé de Monkeypox chez un enfant en France alors que jusqu’à maintenant, le virus n’avait seulement touché que des adultes, avec 330 cas confirmés par Santé Publique France au 23 juin 2022.

Par Jérémy Renard