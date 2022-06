La jeune femme âgée de 29 ans, s’est exprimée sur son compte Instagram pour expliquer pourquoi elle ne souhaitait pas tout le temps se prendre en photo avec ses fans.

Dans une publications postée sur son compte Instagram ce dimanche 26 juin, la chanteuse française populaire, a explique pourquoi elle refusait parfois de se faire photographier avec ses fans.

« Ça fait longtemps que je voulais éclaircir un sujet avec vous, commence la chanteuse de 29 ans. Je n’aime pas les photos pour la simple et bonne raison que je n’aime pas tellement ma gueule, que je suis timide et que je ne suis pas à l’aise avec l’idée d’être tout le temps confrontée à mon image. » écrit Clara Luciani dans une story publiée sur son profil Instagram.

La jeune femme poursuit, expliquant à ses fans qu’à la base elle est chanteuse, et non mannequin. La jeune femme est souvent prise en photo, à son insu, et pas spécialement au bon moment, comme elle le précise dans sa publication : « Vous me demandez des photos quand je suis en pyjama et que je sors de mon tourbus, ou quand je suis vraiment pressée, ou juste des jours où je préférerais être une petite souris et pouvoir passer inaperçue. »

La chanteuse espère ainsi que son message sera compris de ses fans car plusieurs d’entre eux ont souvent des réactions virulentes envers la chanteuse, quand cette dernière ne souhaite pas se prendre en photo. « Je vous le demande du fond du cœur, ne me criez pas des méchancetés dans la rue. »

Une publications applaudie sur les réseaux sociaux par la chanteuse Hoshi qui, en tant qu’artiste, a tenu à apporter son soutien à la chanteuse de « Respire encore ».

Clara Luciani, message Instagram @jesuiclaraluciani

Par Jérémy Renard