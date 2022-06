Le petit garçon est malheureusement décédé des suites de ses blessures.

Il n’aura malheureusement pas survécu à ses blessures. Le petit garçon qui avait été violemment percuté par une trottinette sur la promenade des Anglais de Nice, est décédé, a fait savoir Parvine Derivery, adjointe au procureur de la République de Nice, à nos confrères de BFM Nice Côte d’Azur, confirmant une information de Nice-Matin.

Le drame s’était produit mercredi soir, vers 20 heures sur le Promenade des Anglais. Le petit garçon âgé de cinq ans et demi, avait été grièvement blessé après avoir été percuté par une trottinette conduite par un homme âgé d’une quarantaine d’années.

Transporté en urgence vers l’hôpital de Nice, l’enfant n’a pas survécu à ses blessures. Le conducteur de la trottinnette a quant à lui été légèrement blessé.

De son côté, Gaël Nofri, adjoint au maire de Nice, s’est exprimé sur son compte Twitter à la suite de ce drame. « Immense émotion après ce drame terrible dû à un comportement inadapté, dangereux et criminel qui a coûté la vie a un enfant. Nice à refusé les trottinettes en freefloting, nous avons multiplié les contrôles et plaidé pour une législation plus adaptée avec immatriculation… » a ainsi déclaré l’élu.

Par Jérémy Renard