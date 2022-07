La 13e édition des Journées européennes de l’archéologie a eu lieu du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin 2022. Organisées par l’Inrap, elles mobilisent l’ensemble des acteurs de l’archéologie pour fêter la discipline dans toute l’Europe. Parmi les nombreux soutiens figure la société de promotion immobilière Pichet, dirigée par Patrice Pichet, qui s’engage au quotidien à préserver le patrimoine archéologique des territoires.

Le groupe immobilier Pichet conduit depuis plus de 30 ans de nombreux projets d’aménagements dans l’Hexagone. Retournant inévitablement le sol, ces vastes chantiers peuvent mettre en péril les vestiges qui y sont enfouis. Afin de limiter l’impact de ses réalisations sur l’environnement, et contribuer à la préservation et la valorisation du patrimoine archéologique français, le promoteur a souhaité se rapprocher de l’Institut de recherches archéologiques préventives (Inrap).

C’est la raison pour laquelle Patrice Pichet (Pdg du groupe immobilier) a rencontré Dominique Garcia (Président de l’Inrap) le 8 décembre dernier à l’occasion du Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI). A la suite de ce rendez-vous, les deux hommes ont signé une convention-cadre de partenariat d’une durée de trois ans. Objectif ? Intégrer les opérations de l’Inrap aux travaux de construction du groupe Pichet.

La collaboration entre acteurs porte sur deux volets d’action. Les archéologues de l’institut sont tout d’abord autorisés à se rendre sur les chantiers pour y effectuer des fouilles préventives. Par la suite, les chercheurs organisent des retours d’expérience sur les actions entreprises afin de mettre à disposition leur expertise autour de cette discipline. La convention-cadre de partenariat prévoit aussi des temps de réflexion afin de sensibiliser les collaborateurs du groupe Pichet à l’archéologie préventive.

Le second volet ambitionne de populariser l’archéologie préventive. En fonction des découvertes réalisées sur les chantiers, Patrice Pichet et Dominique Garcia organiseront des projets de valorisation scientifique et culturelle à destination du grand public. Expositions, publications scientifiques, vulgarisations scientifiques, documentaires audiovisuels… Cette large médiation culturelle permettra d’initier les novices à cette profession, et sensibilisera petits et grands sur l’importance de préserver le patrimoine archéologique français. Les passionnés d’archéologie pourront également approfondir leurs connaissances.

En parallèle, le groupe Pichet apporte son soutien aux Journées européennes de l’archéologie, prévues le 17 (journée dédiée aux publics scolaires), 18 et 19 juin 2022. Organisées par l’Inrap, sous l’égide du ministère de la Culture, cet événement réuni les acteurs de l’archéologie pour célébrer la discipline dans toute l’Europe.

Les Journées européennes de l’archéologie invitent à explorer le passé grâce à 1 000 manifestations programmées partout en France et en Europe : ouvertures exceptionnelles des chantiers de fouilles, musées, laboratoires villages de l’archéologie, activités pédagogiques et ludiques, rencontre avec des chercheurs, expositions, projections… Durant trois jours, les acteurs de l’archéologie se mobilisent afin de partager leurs connaissances, leurs expertises, leurs métiers et leurs découvertes avec tous les publics.

Le groupe Pichet soutient donc un événement qui vise à sensibiliser les citoyens à la richesse du patrimoine archéologique et à la nécessité de sa préservation. Les journées européennes de l’archéologie souhaitent également attirer de nouveaux publics vers cette discipline et valoriser l’ensemble de la chaîne opératoire de l’archéologie, « de la fouille au musée ». La chaîne partenaire Arte a d’ailleurs consacré une programmation exclusive à l’archéologie toute la journée du samedi 18 juin.

Par Contenu Sponsorisé