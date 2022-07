Ah le Maroc et son soleil, sa culture millénaire, ses paysages idylliques ! Si vous êtes un fervent admirateur de l’esthétique marocaine, vous devriez l’adopter chez vous. Voici quelques secrets déco pour faire de votre intérieur un véritable riad marocain.

L’incontournable tapis berbère

Rien de tel qu’un tapis berbère pour faire entrer le charme oriental chez vous ! Que ce soit dans le salon, la salle à manger ou bien la chambre à coucher, il apporte à toutes les pièces authenticité et exotisme. Il en existe des modèles variés, qui proviennent tous de régions différentes du Maroc : tapis Azilal, Boucherouite, Beni Ouarain… Posé au sol, le tapis berbère est une véritable invitation au voyage.

La vaisselle marocaine

Que serait un intérieur d’inspiration marocaine sans sa vaisselle typique ? Le secret d’une déco orientale, c’est aussi de remplir les placards de sa cuisine de jolis produits d’art de la table. Retrouvez des assiettes marocaines sur mysoukinthecity.com, qui propose toute une gamme de produits qui allient modernité et savoir-faire issu de l’artisanat marocain. Vous pourrez également y trouver des tasses et des bols, ainsi que des saladiers en porcelaine et des verres et carafes.

Des lanternes à foison

Pour mettre en lumière cette toute nouvelle décoration, ne faites pas l’impasse sur l’éclairage et misez sur des lanternes. Posées au sol ou bien suspendues, il ne faut pas hésiter à les multiplier pour rappeler les riads marocains. Vous pouvez également opter pour des bougies parfumées, qui solliciteront tous vos sens. Notre conseil : se tourner vers des senteurs orientales comme le jasmin ou bien la fleur d’oranger.

Du carrelage zellige

C’est le carrelage typique du Maroc. Il signifie “petite pierre polie” et il est traditionnellement fabriqué à la main à partir d’argile de la région de Fès. Ce carrelage nacré se décline en de multiples couleurs et habille toutes les pièces, que ce soit à l’intérieur ou bien à l’extérieur. Vous pouvez par ailleurs faire un mix de couleurs pour miser sur l’originalité.

Le bleu Majorelle

Vous devez sûrement connaître le jardin Majorelle, créé par le français Jacques Majorelle dans les années 30 puis racheté par Yves-Saint-Laurent en 1980 ? Si ce n’est pas le cas, sachez que ce joyau de Marrakech a donné son nom à une couleur : le bleu Majorelle. C’est cette couleur si particulière que l’orientaliste Jacques Majorelle a utilisé partout dans ses jardins, et qui est très souvent utilisé en décoration depuis. Vous pourrez donc l’adopter par petites touches, sur les pots de fleurs par exemple.

Les pots en terre cuite

Petit, moyen, grand : il vous faut des pots en terre cuite de tailles différentes pour recréer chez vous une ambiance marocaine. Ils peuvent être ornés de décorations ou bien vierges de tout motif selon vos goûts. Et ce qu’on aime avec les pots en terre cuite, c’est qu’ils se fondent dans le décor aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Vous pourrez y faire pousser toutes sortes de plantes et de fleurs pour apporter une petite touche de verdure chez vous.