L’ouverture d’une première école dédiée autour de l’univers des influenceurs fait polémique sur les réseaux sociaux depuis l’apparition de la plateforme Ambaza.

Une école pour devenir influenceurs ? L’idée peut paraître folle et pourtant c’est bien le souhait de cette nouvelle plateforme intitulée « Ambaza » qui propose désormais une formation pour devenir célèbre et acquérir des abonnés sur les réseaux sociaux.

L’école qui a publié une vidéo de présentation propose ainsi à ses futurs élèves, une formation de 28 heures à 1200 euros. Un spot publicitaire qui pourrait être « alléchant » pour tous les jeunes en quête de gloire. Dans cette même vidéo, l’école y précise que sa formation sera entièrement financée par la plateforme pour les 15 premiers candidats inscrits. De quoi vendre un peu plus de rêve à celles et ceux qui souhaitent marcher sur les traces des influenceurs du moment… ou presque…

« L’objectif pour chaque élève est d’obtenir 20.000 followers Instagram et de gagner 5000 € par mois. » Ambaza

Pour cette école, l’image d’un influenceur fait référence à un homme ou une femme d’affaire qui prend des jets privés, bois des coupes de champagne sur de gros bateau ou s’adonne à des parties de golfs comme en témoigne sa vidéo de présentation rapidement devenue virale et source à polémique sur les réseaux sociaux depuis sa diffusion.

Très rapidement, ce sont de nombreux internautes qui ont vivement réagi et n’ont pas été tendre avec cette école dont les mentions légales de cette plateforme n’inspirent pas confiance.

« Tout me parait bidon. Bon, le principe même d’être « influenceur » est bidon, mais la vidéo ressemble à des images récupérées sous un cailloux, la voix fait fausse, le montage ressemble à ce que je ferai… Enfin, je n’aurai pas confiance en une école qui fait ça au 1er degré. » écrit Sanji qui est loin d’être convaincu par les prestations que peut offrir Ambaza.

« Cela veut donc dire qu’on forme officiellement des debiles. Genre en masse et en payant en plus. Ce suicide civilisationnel haha mon dieu. » s’exclame de son côté Jean-Claude.

Face aux nombreuses réactions, l’école qui ne possède uniquement que 3 abonnés sur son compte Twitter, a réagi à la polémique sur son site :

« Que nous le voulions ou non, le marketing d’influence est le futur de l’information et de la promotion. Les grands médias actuels sont centralisés et l’information qu’ils dispensent est filtrée – ces deux dernières années l’ont bien prouvé. La décentralisation de l’information passera par de multiples personnes gagnant et préservant la confiance de leur audience, et le terme générique utilisé aujourd’hui pour décrire ces personnes est : Influenceurs. » et de poursuivre « Ambaza a été créée par une agence digitale qui ne parvenait pas à trouver des profils d’influenceurs avec lesquels elle pouvait travailler. Notre but est d’éduquer, de fournir des connaissances et des compétences qui permettront aux influenceurs de demain d’exercer un métier basé sur de la création de contenu avec une réelle valeur ajoutée, tout en préservant un lien de confiance avec leur audience et leurs partenaires. »

