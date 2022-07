Selon les premiers éléments de l’enquête, la thèse de l’accident reste privilégiée après le drame survenu ce mardi dans le 15e arrondissement de la capitale.

Ce mardi 12 juillet, aux environs de 13 heures, un minibus a terminé sa course dans une boutique de vêtements à l’angle de la rue Vaugirard et de la rue Maublanc, dans le 15e arrondissement de Paris. L’accident a fait neuf blessés dont deux d’entre elles qui ont été transportées en urgence absolue vers un hôpital proche, précise la préfecture de police au Figaro.

Impressionnant accident à Paris (15e), un mini-bus s’encastre à l’intérieur d’un commerce.



Bilan provisoire : 2 blessés graves, 5 blessés légers. pic.twitter.com/InLqAvbhHy — Remy Buisine (@RemyBuisine) July 12, 2022

L’accident a mobilisé un important dispositif de secours et un large périmètre de sécurité a été mis en place pour prendre en charge les victimes. Les circonstances exactes de l’accident sont encore floues mais la thèse accidentelle être privilégiée par les enquêteurs. Selon les propos du conducteur, celui-ci aurait perdu le contrôle de son véhicule.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, s’est exprimée sur son compte Twitter : « Un minibus a provoqué un accident dans le 15e. Mes pensées sont avec les victimes et leurs proches. Tout sera mis en œuvre pour comprendre le plus rapidement possible les causes de l’accident et tirer toutes les conséquences afin d’éviter qu’un tel drame puisse se reproduire. » a-telle déclarée.

L’enquête se poursuit.

Par Jérémy Renard