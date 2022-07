Le drame s’est produit le 23 juin dernier à Newcastle au Royaume-Uni.

Un petit garçon âgé de 5 ans est décédé par étouffement après s’être coincé la tête dans un ballon d’hélium. Le petit Karlton Noah Donaghey voulait enfiler le ballon qui ressemblait à un costume de dinosaure, pour surprendre ses deux petites nièces, quand il s’est retrouvé la tête coincé dans le ballon gonflé à l’hélium de la même taille que lui, rapporte The Sun.

La victime a été retrouvée inconsciente sur le sol de sa maison par sa mère Lisa. Transporté par hélicoptère à l’hôpital de Newcastle, l’enfant a passé six jours en soins intensifs, sous respirateur avant que celui-ci ne soit finalement débranché le 29 juin par les médecins qui ne pouvaient plus rien faire pour le petit Karlton.

Le garçonnet et ses parent avaient acheté ce ballon au cours d’une fête foraine à Newcastle-upon-Tyne le 17 juin dernier. « C’était sa première fête foraine et il avait adoré faire les manèges. » ont expliqué les parents dévastés à la presse. Cet enfant qui était passionné de dinosaures avait repéré le ballon sur un stand. « Il s’était bien comporté et il n’avait rien demandé, il n’a jamais été ingrat. Il était vraiment bien élevé, alors nous lui avions acheté ce ballon. » ont poursuivi les parents de la victime.

