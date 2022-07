Les métiers du bien-être attirent de plus en plus de personnes souhaitant se tourner vers des métiers centrés sur la personne. Qu’ils soient en relation avec le corps ou l’esprit, on retrouve de nombreux praticiens dont l’objectif est de permettre une harmonisation complète afin d’aider leurs clients à se sentir mieux dans leur corps. Découvrons quelques-uns de ces métiers.

1. Conseiller en nutrition

Bien se sentir dans son corps, c’est lui fournir une alimentation saine et les vitamines dont il a besoin. Le conseiller en nutrition a pour mission de conseiller les personnes pour leur recommander un protocole qui correspond à leurs besoins. Celui-ci doit donc prendre en compte les habitudes alimentaires de son consultant ainsi que son mode de vie.

Ce praticien peut être amené à exercer en parapharmacie, au sein d’un complexe hôtelier ou même dans un magasin de diététique. Si ce métier vous attire, rendez-vous sur le site de lecolefrancaise.fr pour commencer votre formation en nutrition diététique.

2. Naturopathe

Le naturopathe aide ses consultants à se sentir mieux grâce à ses conseils. Ses connaissances en aromathérapie, phytothérapie, nutrition ou encore micronutrition, il peut conseiller au mieux son consultant et définir un traitement adapté à ses besoins. C’est donc par le biais de techniques naturelles que le professionnel favorise le bien-être des personnes qui lui demandent de l’aide. Cette pratique non-conventionnelle vise à maximiser le système immunitaire et favoriser l’autoguérison.

3. Masseur / masseuse

En étant masseur, vous permettez à vos clients de se relaxer et de se détendre, en leur faisant oublier le stress quotidien. Ce métier est porté sur le bien-être et vise à donner au corps ce dont il a besoin pour retrouver son énergie et trouver son équilibre. Grâce à une connaissance parfaite du corps, ce professionnel peut agir sur les zones de tension de ses clients.

De nombreux types de massages et soins existent, ce qui permet de se spécialiser pour offrir à ses clients des prestations de massage de qualité grâce à une pratique rodée. Parmi eux, on retrouve le massage aux pierres chaudes, le massage californien, ou encore le massage pour bébé qui est très spécifique.

4. Sophrologue

La sophrologie est un métier profondément tourné vers les autres et leur bien-être. Grâce à différentes techniques, des entretiens individuels ou collectifs de coaching, il s’agit de favoriser l’épanouissement de la personne qui s’est tournée vers le sophrologue. Le praticien est un spécialiste des exercices respiratoires visant à évacuer les tensions et le stress. Le suivi mis en place pour le consultant peut donc lui permettre de se débarrasser de troubles du sommeil, d’anxiété, de son stress et même de syndromes post-traumatiques. Le sophrologue est également appelé relaxologue.

5. Coach sportif

Le sport est connu pour ses bienfaits sur notre corps et sur notre mental. La mission du coach sportif est donc de permettre à son élève d’atteindre ses objectifs mais également de s’épanouir. L’accompagnement qu’il fournit peut aider des personnes en surpoids à trouver leur équilibre, comme des sportifs qui souhaitent s’entraîner pour remplir leurs objectifs de carrière.