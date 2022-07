L’été est synonyme de détente et de divertissement. Et si vous rendiez une petite visite au cinéma de votre région ? Cette saison, les salles présentent plusieurs longs-métrages, à voir avec tous les membres de la famille. Ne ratez donc pas les quelques films sélectionnés ci-dessous, à visionner en ce mois de juillet au cinéma.

« Menteur », du réalisateur Olivier Baroux

Voici le nouveau titre réalisé par Olivier Baroux. Après le succès du long-métrage « Les Tuche », il nous propose cette fois « Menteur » une comédie disponible en salle depuis le 13 juillet 2022. Dans ce film, le réalisateur a collaboré avec divers acteurs, pour ne citer que Tarek Boudali qui sera bientôt à l’affiche du film « Alibi.com 2 », Pauline Clément, Claire Nadeau, Artus ou Bertrand Usclat.

Des scènes de fou rire vous attendent dans plusieurs séquences du film. « Menteur » est en fait la version française du long-métrage métrage éponyme québécois, du réalisateur Émile Gaudreault. Voici un résumé de la comédie. Jérôme, joué par Tarek Boudali, est un incorrigible menteur. Ses proches, ainsi que ses amis n’en peuvent plus de ses mensonges.

Ces derniers se mobilisent afin de l’aider à changer de comportement. Celui-ci ne veut rien savoir et finit par s’enliser dans les mensonges. Mais un jour, il est touché par une malédiction divine. C’est alors que tout ce qu’il prétend se réalise. C’est pour lui le début d’une vie cauchemardesque. Ne manquez donc pas la projection du film. Entretemps, vous aurez toujours quelques minutes pour vous connecter sur casino777 et vous amuser un peu.

« Thor : Love and Thunder » : nouveau film Marvel à l’affiche dès juillet

Thor revient au cinéma avec un nouvel opus, que vous pouvez découvrir dès le 13 juillet 2022. Une note d’humour, un peu de rock et beaucoup d’amour, c’est ainsi que nous pouvons décrire ce nouveau film des studios Marvel « Thor : Love and Thunder », réalisé par Taika Waititi.

Le casting reste inchangé pour les personnages principaux : Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Natalie Portman dans la peau de Jane Foster et Tessa Thompson toujours une Valkyrie. Le rôle du méchant de cet épisode revient à Christian Bale qui interprètera Gorr. Les gardiens de la Galaxie sont eux aussi joués par les mêmes acteurs.

Le dieu du tonnerre a perdu sa planète, sa famille et ses amis, son œil et surtout sa jovialité. Après une période de dépression, un combat avec Thanos et plusieurs autres batailles tragiques, le dieu guerrier a choisi de se consacrer un peu à lui-même. Il essaie donc de se frayer une voie vers l’amour et le bonheur. Mais cela ne sera pas de tout repos, car la guerre et les affrontements semblent faire partie du quotidien du héros.

« Les Nuits de Mashhad » : en salle le 13 juillet 2022

Avec « Les Nuits de Mashhad », vous immergerez dans le monde iranien du début des années 2000. Ce film est la réalisation d’Ali Abbasi, un nom qui n’est pas étranger au Festival de Cannes. En effet, le cinéaste a été récompensé par le Grand Prix de Cannes en 2018.

Avec son nouveau film, le réalisateur vous plonge dans un décor totalement différent, attendu que cet opus se tient en Iran. Il relate la véritable histoire du « tueur-araignée », un homme qui a tué 17 prostituées en 2001. Au casting, l’on retrouve l’actrice Zar Amir Ebrahimi, qui a remporté le prix d’interprétation féminine à l’occasion du Festival de Cannes 2022.

« Bullet Train » : nouveau film avec l’incomparable Brad Pitt

Voici un nouveau film d’action qui met en scène un acteur intemporel : Brad Pitt. « Bullet Train » est réalisé par David Leitch. À découvrir au cinéma à partir du 20 juillet 2022, le film raconte les aventures des cinq tueurs qui se retrouvent dans le même TGV en partance pour Morioka depuis Tokyo.

Dans cette production cinématographique, Brad Pitt sera aux côtés de Sandra Bullockn, de Brian Tyree Henry, de Bad Bunny et d’Aaron Taylo-Johnson. Plus en forme que jamais, Brad Pitt nous sort le grand jeu : lunettes, chevelure mi-longue, de quoi faire tomber ces gentes dames à la renverse !