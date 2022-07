Le drame s’est produit ce jeudi 14 juillet dans la commune de Cholet (Maine-et-Loire) au cours des festivités du 14 juillet. Le bilan est lourd puisque deux personnes sont décédées dont un enfant de 7 ans et 7 autres ont été blessées.

Ce devait être une soirée de fête mais celle-ci a tourné au drame dans la commune de Cholet (Maine-et-Loire). Ce jeudi aux environs de 23h10, un garçon âgé de 7 ans et sa grande sœur âgée de 24 ans, ont été tués lors d’un « incident de tir » survenu pendant le feu d’artifice. Sept personnes ont quant à elles été blessées.

Selon BFMTV, une enquête a été ouverte pour « homicide involontaire » pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Toujours selon nos confrères, le frère et sa sœur qui se trouvaient en famille, assistaient au show pyrotechnique. Ils se trouvaient à une cinquantaine de mètres de la zone de tir lorsque l’accident s’est produit.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux spectateurs ont publié des vidéos de l’accident filmées sous différents angles. On peut-y voir le feu d’artifice se dérouler tranquillement lorsqu’un mortier explose au niveau des spectateurs. Plusieurs d’entre eux se mettent à crier et vont alors prendre la fuite.

Suite au drame, le maire de Cholet, Gilles Bourdouleix s’est exprimé via un communiqué de presse : « Suite à l’effroyable accident de la nuit dernière (…), je veux adresser au nom de la ville de Cholet, mes plus sincères condoléances aux proches des victimes et tous mes vœux de rétablissement aux blessés. » a déclaré l’élu qui a salué l’engagement des pompiers et des forces de l’ordre lors de cet évènement qui a endeuillé cette commune du Maine-et-Loire.

La ville a mis en place une cellule d’urgence médico-psychologique ce vendredi et samedi pour les personnes qui le souhaitent.

2 morts a Cholet après cet accident de feux d’artifices … pic.twitter.com/LVkjaxseUo — LE PATRIOTE (@Le_patriote13) July 15, 2022

Le #feudartifice de #Cholet qui est parti en cacahuète total ! Les spectateurs de se sont pris des feux à bout portant ⚠️ pic.twitter.com/HsTjowBbu8 — デ (@pouletNbear) July 14, 2022

Une enquête ouverte pour homicide involontaire après deux morts et sept blessés au feu d'artifice de Cholet pic.twitter.com/Vh0js5GsFf — BFMTV (@BFMTV) July 15, 2022

Par Jérémy Renard