Les sandales sont de sorties et avec les vacances, le semi-permanent c’est la tendance que nous allons vous faire découvrir avec la marque « Le Mini Macaron ».

Pour ce nouveau test spécial été, la marque le mini macaron nous à offert la possibilité de tester le kit semi-permanent « Maxi La vie en Bloom » .

La grande différence de ce kit c’est bien sur la lampe LED grand format « Cherry Blossom ». La lampe permet de catalyser vos ongles des mains et des pieds en seulement 60 secondes.

Le kit comprend aussi 4 nouvelles teintes de vernis semi-permanent :

• Cherry Blossom : Un rose doux et pastel

• French Gardenia : Un blanc cassé, opaque et si crémeux…

• Pink Peony : Un rose vif et éclatant

• Black Lily : Un prune intense et brillant

La lampe est livrée avec un petit sac pour l’emmener partout ou pour la ranger. Le kit comprend également quelques petits accessoires comme : une lime, un repousse cuticules, des sachets de dépose de vernis…

Le vernis semi-permanent tient en moyenne une semaine sur les mains, comptez 10 à 15 jours sur les pieds. Nous sommes ravie de la taille de la lampe qui simplifie et accélère la pose du vernis. Il faudra néanmoins 2-3 couches (cela dépend de la teinte) pour obtenir un très jolie rendu brillant.

Voici un petit exemple sur mes pieds d’un autre vernis de la marque : « Mint Chocolate Chip » que je trouve très sympa pour l’été.

Mini Macaron / Photo E.C ©Actu-Mag.fr

Le seul petit bémol du semi permanent reste pour nous la dépose qui est toujours un peu longue.

Et vous quelles sont les couleurs que vous comptez choisir cet été pour maquiller vos ongles ?

Par Edwige Colin