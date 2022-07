INFO ACTU-MAG – Le feu s’est déclaré ce samedi 16 juillet dans un commerce situé sur la commune de Longpont-sur-Orge dans l’Essonne avant de se propager à un second commerce ainsi qu’à deux appartements. Un important dispositif de secours a été déployé sur place.

Les déchets calcinés présents devant la devanture du restaurant « Chez Maria » tout comme la toiture, témoignent ce dimanche de l’impressionnant incendie qui s’est déclaré la veille dans ce restaurant Portugais.

Les pompiers sont intervenus ce samedi à la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans ce restaurant attenant à d’autres commerces, proche de la Nationale 20. Au total, ce sont près de 33 sapeurs-pompiers qui ont été engagés sur le feu au moyen de trois lances à eau avec l’aide de 14 engins, nous rapporte le SDIS91. Le feu a progressé dans les combles du bâtiment d’une surface de 320 m2, ainsi que dans deux appartements privés situés au premier étage des commerces.

Les occupants ont été relogés dans leur famille

Face à la violence des flammes, les combles se sont effondrés sur les deux appartements. Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer et l’ensemble des personnes ont été évacuées mais les dégâts sont considérables. Une jeune femme qui louait un appartement au dessus du commerce à tout perdu. Un périmètre de sécurité a été mis en place par la commune. Les entreprises Enedis et GRDF ont été réquisitionnées par mesure de sécurité, nous précise le Service Départemental d’Incendie et de Secours du département.

Les occupants des deux appartements ont quant à eux été relogés dans leurs familles. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du sinistre. Selon une source policière, les premiers éléments indiqueraient un départ accidentel au niveau de la cheminée du restaurant.

Le maire de la commune, Alain Lamour, que nous avons contacté et qui était présent sur place ce samedi, a tenu à apporter son soutien aux commerçants victimes de ce sinistre : « Je me suis rendu sur place pour soutenir moralement les victimes qui étaient assez traumatisées. » explique l’élu qui ajoute « Ce sont des années de travail qui partent en fumée. La municipalité se tient à leurs côtés, si elle peut leur apporter quelque chose. »

L’enquête se poursuit.

Par Jérémy Renard