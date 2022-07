Les casinos et l’industrie du cinéma ont été étroitement liés depuis des décennies. Que ce soit dans plus grands studios hollywoodiens ou européens, le thème du casino et des jeux d’argent a inspiré bon nombre de réalisateurs. Et preuve de l’alchimie entre cette association, beaucoup de titres issus de cette thématique ont rencontré un franc succès. Dans cet article, vous allez découvrir les films français au thème du casino les plus populaires de tous les temps.

Poker, 1988

Poker est un film sorti en 1988 et qui a été produit par Alain Sarde et Philippe Guez. Dans le casting, il est possible de retrouver des acteurs tels que Caroline Cellier et Pierre Arditi. Caroline Cellier a obtenu le rôle principal grâce au succès retentissant des films « L’année des méduses » sorti en 1984 et « Poulet au vinaigre » ayant vu le jour en 1985 dans lesquels elle a brillamment joué. Le film raconte l’histoire d’Hélène qui est une guide touristique dans Paris. Sa plus grande passion, c’est le poker. Elle en devient presque dépendante jusqu’au point de perdre 50 000 francs dans le jeu d’argent réel. Attention, l’addiction est à éviter même dans un casino en ligne le plus payant car vous pourriez perdre gros comme Hélène. Le comble de l’histoire, cette dernière va devoir rembourser cette somme en moins de 24 heures. Sa seule solution consiste à dévaliser son frère Stéphane, trafiquant de fausse monnaie et connu pour être un terroriste.

La tueuse, 2010

La Tueuse est un film abordant le thème du poker sorti en 2010. Il a été écrit et réalisé par Rodolphe Tissot. Le long métrage met en scène les acteurs tels qu’Adrienne Pauly, Guillaume Denaiffe et Maurice Bénichou. Le film narre l’histoire de Mathilde, une trentenaire sans emploi malgré le fait qu’elle possède un diplôme d’infirmière. Vous pouvez visionner ce film pour voir les stratégies de poker et de jeux de hasard. En effet, l’’héroïne tombe enceinte de son amant et décide de se lancer dans le poker pour trouver une source de revenus et gagner au casino. S’en sortant plutôt bien, elle obtient même le surnom de « Tueuse » à la manière dont elle se débarrasse de ses adversaires dans les parties de jeux de cartes. Cependant, Mathilde développe une dépendance au poker, ce qui va faire basculer sa vie.

Bob le Flambeur, 1956

Bob le Flambeur est un film policier mélangeant drame et thriller. Sorti en 1956, il met en scène les acteurs Roger Duchesne, Daniel Cauchy et Isabelle Corey et a été né du fruit de l’imagination de Jean-Pierre Melville.

Bob le Flambeur est un truand qui a raccroché, mais qui a développé une passion incandescente pour le jeu. D’ailleurs, cette dépendance a fini par avoir des répercussions négatives sur sa vie. Il fait la rencontre d’Anne dont la vie n’est pas meilleure que la sienne. La jeune est tellement dos au mur que l’idée de se prostituer lui est venue à la tête. Afin de se sortir de cette mauvaise passe avec sa conquête, Bob décide de replonger dans ses vieilles habitudes en cambriolant le casino de Deauville. Un très bon film en perspective !

Casino de Paris, 1957

Il s’agit d’un film franco-italien-allemand qui a vu le jour le 31 octobre 1957. Il est né de l’imagination du réalisateur André Hunebelle. Casino de Paris met en scène les acteurs tels que Gilbert Bécaud, Caterina Valente et Vittorio de Sica.

Le film met en avant l’histoire de Catherine Miller, une future star du Casino de Paris. Elle est invitée par Alexandre Gordy, un auteur de pièces de théâtre, à venir vivre chez lui dans le sud de la France le temps de réaliser son prochain chef d’œuvre théâtral. Sur place, Catherine star va faire la rencontre de Jacques Merval, le secrétaire d’Alexandre Gordy. Jacques va rapidement tomber amoureux de la jeune femme, ce qui va bouleverser les plans de cette dernière.

La baie des anges, 1962

La Baie des anges est un film qui a vu le jour le 1er mars 1963 grâce à scénariste et au réalisateur Jacques Demy. Comme acteurs principaux, vous pouvez retrouver Paul Guers, Claude Mann, Jeanne Moreau.

Le film raconte la fabuleuse rencontre entre Jean Fournier et Jackie, ainsi leur aventure mélangeant amour passionnelle et folie des jeux. Jean Fournier est un banquier à la vie modeste qui découvre les jeux de casino grâce à son collègue Caron. Jackie est belle blonde passionnée des jeux, au point d’en être dépendante. Les deux étaient voués à se rencontrer et à vivre une histoire perturbée par cette passion pour les jeux.

Mélodie en sous-sol, 1963

Mélodie en sous-sol est un excellent film sorti en 1963 et qui a été réalisé par Henri Verneuil, Albert Simonin et John Trinian. Ce film policier embarque la fine fleur des acteurs français de l’époque, à savoir Alain Delon, Jean Gabin et Viviane Romance.

Le résumé de Mélodie en sous-sol se déroule comme suit. Charles est un sexagénaire tout juste sorti de prison après avoir passé cinq ans derrière les barreaux. Durant son séjour en prison, Sarcelles, la petite ville chère à son cœur a beaucoup évolué, au point qu’il ne s’y retrouve plus.

Ses proches l’incitent à reprendre un commerce dans le Sud, mais Charles n’a qu’une obsession : cambrioler le coffre-fort du Palm Beach Casino se trouvant à Cannes. Pour arriver à ses fins, il s’allie avec Francis, un ancien codétenu et à Louis, un mécanicien faisant office de chauffeur. Ce très bon film met en relief la cohésion entre le duo Alain Delon et Jean Gabin, donnant un véritable chef d’œuvre.

Tricheurs, 1984

Tricheurs est un film de Barbet Schroeder qui a été sorti en 1984. Il est possible d’y retrouver les acteurs suivants : Jacques Dutronc, Bulle Ogier, Kurt Raab, Virgilio Teixeira, Steve Baes et Roger Sabib.

Elric a toujours développé une passion pour les jeux de casino, plus particulièrement pour la roulette. Sa passion est même devenue une dépendance qui a presque bouleversé sa vie.

Il fait ensuite la rencontre de Suzie et trouve en elle l’espoir qu’il se sortira une bonne fois pour toute de l’engrenage des jeux d’argent. Malheureusement, le contraire va se passer : Suzie va sombrer dans l’envie de jouer au casino. Le couple accepte alors son destin et les deux vont devenir des tricheurs professionnels.

L’affaire, 1993

L’affaire est un film sorti en 1993. Il a été réalisé par Sergio Gobbi et met en avant les acteurs tels que Robert Hossein, F. Murray Abraham, Bruno Wolkowitch.

En ce qui concerne l’histoire, le film tourne autour de Paul Haslans. Tout juste sorti de prise pour avoir injustement été inculpé du meurtre de sa femme et de sa fille, il apprend amèrement que c’est son frère, Lucien, qui a été derrière toute cette manigance. Ce dernier a profité de l’incarcération de Paul pour prendre la tête de l’entreprise de son frère.

Paul décide de se venger en utilisant subtilité et stratégie. Il monte une nouvelle entreprise, la SEL et met à sa tête un jeune gamer de poker du nom de Fabrice Derais. Il va lui servir de couverture. Il pousse ensuite Angelina, une jeune femme à la fois belle et enjôleuse, dans les bras de Lucien. Une fois les pions parfaitement en place, la fête vengeance peut commencer.

Arlette, 1997

Le film Arlette est une comédie qui a vu le jour en 1997. Il a été né de l’imagination de Josiane Balasko, Claude Zidi. Son casting est plus ou moins étoffé. On y retrouve des acteurs français de renom tels que Christopher Lambert, Martin Lamotte et Josiane Balasko en personne.

Le film est axé autour de l’histoire d’Arlette. Elle travaille comme serveuse dans le restaurant routier Mille-pattes. Elle est en couple avec Victor, un chauffeur routier de poids lourds et rêve de devenir un jour sa femme. Sa vie est assez tranquille, sans histoire et sans vague.

Son destin bascule complètement lorsqu’un vieux milliardaire de Las Vegas, propriétaire du plus grand casino de la ville, cherche à retrouver sa fille illégitime lors de son séjour en France il y a bien des années. Il se trouve que cette fille n’est autre qu’Arlette.

Noël et les garçons, 2001

Noël et les garçons est un court métrage de quelques minutes réalisé par Jean-Marc Vincent et Isabelle Mignard. Sorti en 2001, le film comporte les acteurs Bruno Solo, Tom Novembre et Jean-Pierre Coffe.

Le soir de Noël, Raoul, un père de famille et ses collègues, se retrouvent sans cadeaux à offrir à leurs enfants. Raoul en est tellement désappointé qu’il insulte le Père Noël. Ce dernier apparaît devant eux et leur propose de jouer au poker en les récompensant de cadeaux s’ils remportaient la partie. Voilà une comédie qui change des habituels films de casinos trop sérieux.

Qui perd gagne, 2003

Il s’agit d’une comédie policière qui a vu le jour en 2003 grâce aux réalisateurs Laurent Bénégui et Guy Zylberstein. Le film met en avant les acteurs tels que Thierry Lhermitte, Elsa Zylberstein, Samir Guesmi.

L’histoire tourne autour de Jacques, Angèle et Serge Vaudier. Jacques est un joueur professionnel dans les casinos dont la réputation n’est pas toujours excellente au sein des établissements de jeux de hasard. Angèle, quant à elle, est capitaine au sein des renseignements généraux et directrice de la brigade des jeux. Jacques et Angèle sont ensembles dans le plus grand secret depuis quelques années.

Serge Vaudier, lui, est un professeur de mathématiques ayant gagné deux fois de suite au loto. Il prétend avoir trouvé une méthode imparable pour gagner à coup sûr. Bien sûr, les autorités ne sont pas dupes et cherchent à tout prix à le coincer, le soupçonnant de tricheur. Angèle et Jacques vont alors tenter ensemble de démasquer ce fin stratège. Un très bon film assez récent à voir absolument.

Cash, 2008

Le film Cash a vu le jour en 2008 grâce au réalisateur Eric Besnard. Le casting du long métrage démontre sa qualité. Vous pouvez y trouver, notamment, Jean Dujardin, Jean Reno, Maxime Dubreuil, Valeria Golino et Alice Taglioni.

Cash est un arnaqueur dont le frère, Solal, a été assassiné. Il est alors décidé à retrouver, puis à faire payer le meurtrier à tout prix. Pour cela, Cash va fomenter un des plus gros arnaques du siècle.

Néanmoins, il semblerait qu’il ait sous-estimé ses adversaires et ses plans ne se déroulent pas comme prévu. Tout au long de l’histoire, Cash se fera trahir par ses amis et trouvera des alliances improbables. Un tourbillon de complots et d’évènements à voir absolument.

La French, 2014

La French est un film plus ou moins récent, sorti en 2014. Réalisé par Cédric Jimenez, il met en avant les acteurs tels que Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette et Mélanie Doutey. La French est tiré d’une histoire vraie. C’est une occasion de voir Jean Dujardin faire preuve de sérieux, bien que ce ne soit pas toujours réussi dans certaines scènes du film.

L’histoire se déroule en 1975, à Marseille. Pierre Michel est un jeune magistrat venu de Metz avec sa femme et ses enfants. Il y est nommé en tant que juge du grand banditisme. Il s’attaque à l’organisation mafieuse de la région, la French Connection, ce qui lui fait faire la rencontre du parrain, Gaëtan Zampa. Il comprendra également de bon nombre de personnalités et membres des autorités locales sont mouillés dans le réseau.

L’homme qu’on aimait trop, 2014

Sorti en 2014, L’homme qu’on aimait trop est un long métrage réalisé par André Téchiné. On retrouve comme acteurs principaux des figures emblématiques du cinéma français telles que Catherine Deneuve. D’autres acteurs non moins réputés y sont présents, notamment Guillaume Canet et Adèle Haenel.

Agnès Le Roux est la fille de Renée, propriétaire du casino Le Palais de la Méditerranée à Nice. Elle en est actionnaire. Après la rencontre de Maurice Agnelet, le bras droit de sa mère, Agnès en tombe follement amoureuse. Cependant, des évènements malencontreux vont faire basculer la vie d’Agnès et de sa mère, au point qu’elle trahisse cette dernière au profit du propriétaire du casino concurrent. Supportant mal cette trahison, elle tente de se suicider et finit par disparaître sans laisser de trace. Pour sa mère, seul Maurice est responsable de cette disparition et fera tout pour le faire inculper.

Conclusion

Voilà, nous espérons que vous aurez trouvé quelques titres de réalisateurs français qui vous permettront d’attiser votre passion pour vos envies de parier et les jeux de hasard.