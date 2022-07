Le 20 juillet prochain, Disneyland Paris ouvrira son nouveau land dédié à l’univers Marvel. Un événement très attendu par les fans du genre super héroïque.

Les attractions présentent au Marvel Avengers Campus

Pour son ouverture, le land Marvel avengers campus débutera avec deux attractions immersives dans les univers des avengers et de Spiderman.

L’attraction Spider-man Web Adventure, située dans le bâtiment de la W.E.B (Worldwide Engineering Brigade) est un jeu interactif et immersif. Le principe est simple, muni de lunettes de ciblage web vision, les joueurs devront prêter main forte à Peter Parker pour l’aider à vaincre les spider-bots avant que ceux-ci ne s’échappent du laboratoire.

La deuxième attraction proposée est l’Avengers Assemble : flight force. Les participants seront recrutés par Iron man et Captain Marvel pour rejoindre les rangs des Avengers. L’objectif pour les nouveaux membres sera de protéger la Terre d’une nouvelle menace intergalactique.

Hero training center est une attraction qui permettra aux visiteurs de s’entraîner au combat avec les Avengers comme Spiderman, Captain Marvel et Iron Man. Pour y accéder, la réservation sera obligatoire. Pour cela, rendez-vous sur l’application officielle de Disneyland Paris pour réserver un créneau.

Les animations super-héroïques

Tout au long de la visite du land Marvel Avengers Campus,les visiteurs auront l’occasion de croiser à pied ou en voiture à bord de l’Avengers Deployment Vehicle des super-héros tels que Iron man, Thor, Captain marvel, Loki, Black panther ou encore Doctor strange.

Des spectacles en plein air seront délivrés pendant toute la journée. La particularité sera que les animations se dérouleront à plusieurs endroits aussi bien à terre que sur les rooftops. Les visiteurs pourront suivre des cours de danse animés par les Dora Milaje et les gardiens de la galaxie. Dans un autre genre, Loki et Thor présenteront une animation autour de Mjölnir afin de découvrir qui est digne de soulever le marteau du Dieu de la foudre et du tonnerre.

Enfin, pour ce qui est des animations dans les airs, les visiteurs devront lever les yeux vers les toits du bâtiment Spider-man W.E.B pour apercevoir les combats entre super-héros et super-vilains avec spider-man et Black Widow.

Mangez en compagnie d’Iron man et Ant-Man

Marvel Avengers Campus proposera plusieurs choix de restauration à ses visiteurs. Le premier restaurant sera le Stark factory consacré à l’univers d’Iron man. Au niveau du menu, il y a s’agira de plats italiens : pizzas maison, pâtes et salades.

Le second restaurant sera le PYM kitchen qui plongera les visiteurs dans l’univers d’Ant-man et de la guêpe. Ici pas de restauration rapide mais plutôt un buffet à volonté avec une offre adulte et enfant. L’originalité du concept sera que les plats et les desserts seront de différentes dimensions aussi bien miniatures que gigantesques.

Un super dinner au style new-yorkais qui servira uniquement des sandwichs sera aussi disponible. Enfin, les dernières options pour manger seront les food trucks avec des plats asiatiques ou des hot dogs.

Une boutique mission Equipement

Avant de quitter le land Avengers Campus, les visiteurs pourront aller faire un tour du côté de la boutique mission equipement. L’occasion pour toute la famille de repartir avec un souvenir à l’effigie de ses super-héros préférés. Parmi les produits dérivés proposés :

T-shirt

Casquettes

Magnets

Jouets

Mugs

Sac à dos

Gadgets

Cosplay

En plus de ce panel de produits Marvel, la boutique proposera également aux clients une activité interactive, des combats de spider-bots. Le principe sera simple, les joueurs munis d’une manette se réuniront autour d’une table sur laquelle s’affronteront plusieurs spider-bots.

Dès le 20 juillet à partir de 9H30 faites partis des premiers visiteurs à tenter l’aventure au nouveau land Marvel Avengers Campus. Une expérience inédite à découvrir en famille ou entre amis, tout simplement en réservant les billets sur le site officiel de Disneyland Paris.

Disneyland Paris on July 9, 2022. Iron Man Audio Animatronics Spiderman W.E.B Adventure 2 Spiderman W.E.B Adventure F.R.I.D.A.Y & Quinjet Marquee Avengers Campus Quinjet Training Center Avengers Vehicule Captain America Okoye & Dora Milaje Taskmaster Black Panther Black Widow (2)

Par Jasmine Morice