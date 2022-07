Prendre soin de soi passe par prendre du temps pour soi, favoriser des temps de repos, et aussi réaliser des soins du corps et du visage. Il est important de privilégier des produits de très bonne qualité, et également des techniques adaptées aux besoins de la peau.

Le dermaplanning, ou l’utilisation d’appareils pour s’occuper de la peau du visage, fait partie des techniques efficaces pour avoir une peau en bonne santé.

En quoi consiste le dermaplanning ?

Le dermaplanning est une technique mécanique d’exfoliation du visage en utilisant une lame, de type chirurgical. L’objectif principal est ainsi d’enlever les cellules mortes de la peau, mais aussi les poils fins. Les pores obstrués sont lavés, la peau redevient douce et fraîche.

Cette technique est plus facilement réalisée via un professionnel tel qu’un chirurgien plasticien, une esthéticienne ou encore une dermatologue.

Pour effectuer le dermaplanning, la préparation de la peau est assez rapide : après avoir nettoyé la peau en douceur, un produit peut être utilisé pour favoriser le décollement des cellules mortes qui se trouvent à la surface de la peau. Le séchage de la peau est aussi primordial avant de mettre en œuvre le dermaplanning.

Caractéristiques des appareils d’épilation pour le visage

L’épilateur visage est un des appareils adéquats pour prendre soin de sa peau, la rendre parfaitement douce et rayonnante. Ce type d’épilateurs possède une brosse nettoyante. Son principal avantage est donc de pouvoir enlever les poils les plus fins de la zone du menton et au-dessus de la bouche, ainsi que pour ajuster la forme des sourcils, tout en nettoyant la peau en profondeur.

Le nettoyage via la brosse permet d’enlever les dernières traces de maquillage, ainsi que nettoyer les pores du visage via les micro-oscillations de la tête de la brosse.

Les épilateurs nettoyants permettent d’avoir une peau lissée pendant plusieurs jours, voire semaines. De ce fait, la peau est préparée au mieux pour recevoir les produits de soin, type sérum ou crème de jour. L’éclat de la peau revient après peu d’utilisations et l’efficacité est supérieure à un brossage manuel grâce à la suppression des impuretés en profondeur.

Une combinaison idéale pour une peau rayonnante

Outre l’épilateur visage avec brosse nettoyante, les marques ont développé plusieurs appareils différents qui permettent de cibler une zone ou une autre du corps. On peut aussi trouver l’épilateur sourcils, ou encore l’éliminateur de poils du visage et du cou. L’avantage de ce produit est son design et son ergonomie qui permet d’atteindre des zones peu accessibles avec un épilateur conventionnel. Le résultat est aussi immédiat et la prise en main plus facile.

Les appareils d’épilation et de nettoyage et les méthodes manuelles comme le dermaplanning ont fleuri dans les magasins et en ligne. D’une part, les appareils électriques ont l’avantage d’offrir des résultats très rapides, une facilité de prise en main et une utilisation également simple. Après le nettoyage électrique, via des petites brosses réalisant des mouvements circulaires et des micro-oscillations, la peau devient éclatante, douce et débarrassée de toutes impuretés. La partie épilation permet aussi d’enlever les poils, ainsi que les plus courts. D’autre part, la méthode du dermaplanning est bénéfique et plus efficace que l’épilation à la pince à épiler ou avec la cire par exemple. La peau est parfaitement nettoyée et prête pour être maquillée.