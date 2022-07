Ce samedi 30 juillet est classé noir dans le sens des départs et rouge dans le sens des retour au niveau national.

Ce samedi 30 juillet s’annonce comme l’un des plus importants des chassés croisés entre juillettistes et aoutiens.

Selon Bison Futé, à 11h30, le pic de bouchons a été atteint avec 862.8 km cumulés au niveau national. « Si la situation est inhabituelle, celle-ci reste conforme aux prévisions. » rapporte Bison Futé.

Pour le moment, les principales difficultés de circulation se situent sur l’autoroute A10 et l’autoroute A9. La circulation sera également très difficiles dans le sens des retours, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que sur l’Arc méditerranéen.

Des difficultés de circulation sont à prévoir sur les autoroutes :

Centre, sur l’A61, l’A62 et l’A63 dans le Sud-Ouest. Des difficultés de circulation sont également attendues vers le Grand-Ouest, sur l’autoroute A10. Dans le sens des retours, la circulation sera très dense sur l’autoroute A7 en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest sur les autoroutes A61 et A62. Sur l’Arc méditerranéen, que ce soit en sens Est-Ouest ou en sens Ouest-Est, la circulation sera difficile sur les autoroutes A8 et A9, sur la côte de la frontière italienne jusqu’à la frontière

espagnole.

En Île-de-France, dans le sens des départs, la circulation sera très difficile le vendredi 29 juillet dès la fin de la matinée jusqu’au soir et le trafic restera dense dans la nuit de vendredi à samedi, particulièrement sur les autoroutes A86 et A6B vers les barrières de péages de l’autoroute A10 à Saint-Arnoult.

⚠ #BisonFuté prévoit une circulation chargée sur les routes dès ce vendredi. 🚘



🔴Vendredi 29 juillet

⚫Samedi 30 juillet

🟠Dimanche 31 juillet



L’autoroute A6 sera particulièrement dense Samedi 30 juillet.



— Préfecture de la région d'Île-de-France (@Prefet75_IDF) July 29, 2022

Source : Communiqué Bison Futé