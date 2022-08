L’épidémie de variole du singe (Monkeypox) continue sa progression et recense désormais neuf décès dans le monde.

Les cas de variole du singe augmentent en France et dans plusieurs pays. Selon Santé Publique France, 1955 cas ont été ainsi recensés en France au 28 juillet 2022. Les personnes contaminées résident principalement en Ile-de-France (814 cas soit 53 % des cas dont la région de résidence est connue), en Occitanie (170 cas, soit 11 %) et en Auvergne-Rhône-Alpes (161 cas, soit 10 %).

Dans le monde, plusieurs décès liés à la variole du singe ont été recensés en Espagne et au Brésil et plus récemment en Asie, portant ainsi le nombre de victimes à neuf. Les cinq premiers décès ont été recensés en Afrique en mai dernier.

Au Brésil : C’est un homme âgé de 41 ans qui est décédé ce jeudi à Belo Horizonte (sud-est), ont annoncé les autorités brésiliennes.

En Espagne : Le ministère de la Santé a annoncé ce vendredi, le décès d’un patient, soit la première personne décédée en Europe. Une deuxième personne est décédée ce samedi, a annoncé le ministère de la Santé.

Plus récemment, c’est en Inde, qu’un homme âgé de 22 ans a trouvé la mort après avoir été contaminé à la Monkeypox.

Par Jérémy Renard