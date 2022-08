Victime de harcèlement en ligne depuis novembre 2021, la jeune femme de 24 ans a décidé de sortir du silence et de prendre la parole dans une vidéo.

Léna Mahfouf, allias Léna Situations avait besoin de prendre la parole. La jeune femme de 24 ans qui est connue sur internet pour partager ses conseils sur la mode, ses astuces beautés ainsi que les bonnes adresses parisiennes, fait face depuis quelques mois à du harcèlement en ligne.

C’est tout d’abord entre novembre et décembre 2021, que l’influenceuse a été victime de nombreux messages haineux concernant ses cheveux au naturel. Face à ces messages à répétition, Léna avait désactivé temporairement son compte Twitter. Si les choses s’étaient apaisées quelques temps après, la jeune femme a de nouveau été victime de harcèlement en ligne en juillet 2022, et notamment sur Twitter. La raison : avoir proposé un menu 100 % végan dans son restaurant.

Léna Situations s’exprime sur le cyberharcèlement dont elle a été victime durant plusieurs mois.

Face à la violence qu’elle a subi sur les réseaux sociaux depuis plusieurs moi, la jeune femme a décidé de prendre la parole dans une vidéo qu’elle posté ce dimanche 31 juillet sur sa chaîne Youtube qui comptabilise 2.27 millions d’abonnés.

« On jetait des œufs sur le paillasson de ma mère. » Léna Mahfouf, allias Léna Situations

Dans le témoignage d’une quinzaine de minute qu’elle livre à ses fans, Léna explique que le harcèlement était devenu trop violent : « On a dépassé le monde virtuel pour aller devant chez ma mère puis d’appuyer sur son interphone pour l’harceler encore et encore (…) » explique la jeune femme qui précise que sa maman a été contrainte de supprimer sa ligne téléphonique qui était également devenue la proie des harceleurs qui insultaient sa fille.

La Youtubeuse raconte également comment elle a aussi subi le harcèlement et les remarques désagréables alors qu’elle se trouvait dans la rue, de la part d’internautes qui l’a reconnaissait :

« Quand je suis dans la rue, que je suis sur ma trott, que des mecs m’arrêtent pour faire un snap, une fois que le snap est allumé ils disent regardez avec qui on est, Léna la grosse pute de Seb la Frite (son compagnon également influenceur), on te déteste. »

Face à temps de haine gratuite, la jeune femme a partagé des vidéos d’elle en train de pleurer pendant cette période difficile qu’elle est tout de même parvenue à surmonter grâce au soutien de ses proches et de son compagnon Sébastien Frit, allias Seb la Frite, un autre influenceur avec qui elle partage sa vie.

« Il y a plein de choses que je ne peux plus partager parce que j’ai peur de me faire tuer dans la rue (…) Plus je suis suivie, plus je me sens seule. » expliquait alors Léna en pleurs.

Léna Situations, l’influenceuse française montante !

Connue pour ses « Vlogs d’août » où elle se filme aux côtés de ses proches, Léna Situations a acquis une importante notoriété qui lui a valu d’être cette année la première influenceuse française a être invitée au Met Gala, un gala annuel de collecte de fonds au profit de l’Anna Wintour Costume Center du Metropolitan Museum of Art de New York.

Aujourd’hui, Léna S. est l’une des Youtubeuse les plus suivies après avoir publié plus de 200 vidéos.

Par La Rédaction