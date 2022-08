Peu de temps après avoir été banni du réseau social Instagram, le rappeur Booba a décidé de suspendre son compte Twitter mais est finalement réapparu quelques heures plus tard.

Ce compte n’existe pas ! » voilà la phrase sur laquelle sont tombés les fans du rappeur ce mardi en se rendant sur le profil Twitter de Booba. Pensant qu’il s’agissait d’une « censure » de la part du réseau social, les défenseurs du chanteur ont mis en top tweet le hashtag #SoutienBooba qui est devenu très rapidement l’un des sujets les plus commentés en l’espace de quelques heures, sur la plateforme du célèbre oiseau bleu.

Un long clash sur les réseaux sociaux opposant Booba à Magali Berdah

Cependant, BFMTV révèle qu’il s’agit en vérité d’un acte du détenteur qui a pris l’initiative de désactiver son compte. De ce fait, il ne lui restait plus que 30 jours pour se rétracter et le récupérer avant que celui-ci ne soit supprimé de manière définitive par la plateforme. Mais surprise, le rappeur l’a finalement réactivé quelques heures plus tard.

Dernièrement, ce dernier s’est fait remarquer pour s’être révolté contre des influenceurs de l’agence Shauna Events dont il accuse ces derniers d’escroqueries. Magali Berdah, la directrice de la société dénonce quant à elle les messages haineux dont elle est victime sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois en postant une vidéo sur Twitter. Cette dernière et le rappeur mènent actuellement une bataille juridique depuis plusieurs semaines.

Par Khaled Graïdia