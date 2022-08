Sur le terrain, il était un pirate à l’affût, aujourd’hui Goran Ivanisevic serait plus comparable à l’un des quatre empereurs du manga japonais One Piece. Devenu un entraîneur de succès, il s’assied sur le banc du cannibale du circuit Novak Djokovic à partir de 2019, dans une union serbo-croate qui porte décidément des fruits juteux.

Mais, surtout, il est aussi un véritable héros dans les environs d’Umag, où se jouait l’ATP 250 qui s’est conclu avec la victoire de Sinner, et dont le court central porte son nom.

« Je suis un très grand fan de Sinner, depuis qu’il était un petit garçon. Il est humble, il est immensément talentueux et il grandit merveilleusement, il est l’avenir du tennis et il peut gagner tous les Chelems. Même contre Nole à Wimbledon, il a pu le faire, il a joué les deux premiers sets de manière étonnante ; puis il a commis l’erreur d’abandonner et de reculer dans le troisième set. Tu ne peux pas laisser Nole respirer, tu dois l’achever tout de suite », a déclaré Ivanisevic à la presse italienne.

En parlant de tennis, d’Italie et de Jannik Sinner, impossible de résister à l’habituelle comparaison avec Matteo Berrettini : « Jannik s’améliore dans son service, même s’il ne positionne toujours pas ses jambes de la bonne manière, Berrettini sert mieux. Comme fan de tennis, je préfère Jannik, parce que je trouve son tennis meilleur. Matteo est génial, il a un super service, son slice est efficace, il est beau à regarder. Mais je pense que Sinner sera encore plus fort : il a une grande réponse, coup droit et revers du fond du court. S’il va plus au filet et améliore ses volées, il est au top. Il n’en a pas eu contre Djokovic« .

Mais, après cet exposé intéressant sur le tennis italien, il n’est que juste de parler un peu de l’acolyte de Goran, c’est-à-dire Djokovic, et de tous les problèmes que le fait d’être non-vax pourrait lui causer à court et à long terme et qui l’excluront des favoris pour le dernier tournoi du Grand Chelem tel que souligné par les cotes des paris sur le tennis. « Nole fera tout pour être à l’US Open, peut-être avec un visa spécial. Cependant, il ne reste que deux semaines. Et, personnellement, je n’ai aucun espoir que Biden change les règles avant le début du tournoi. Cela n’a pas de sens pour moi : si vous êtes vacciné mais positif, vous pouvez entrer aux États-Unis, si vous ne l’êtes pas mais négatif, vous ne pouvez pas. Il y a trop de politique dans le sport. », a conclu Ivanisevic.