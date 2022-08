Le cétacé qui s’était égaré dans la Seine depuis une semaine n’a pas survécu lors de son transfert, a annoncé la Préfecture du Calvados.

L’opération aura duré toute la nuit mais malgré les efforts des soigneurs, le Béluga a dû être euthanasié lors de son transfert, a annoncé ce matin la Préfecture du Calvados.

« En cours de voyage, les vétérinaires ont constaté une dégradation de son état, notamment de ses activités respiratoires avant de constater que l’animal était en anoxie. » a déclaré la vétérinaire du SDIS91, en charge des opérations qui explique qu’il a été décidé d’euthanasier l’animal afin d’abréger ses souffrances.

#Beluga

Malgré une opération inédite de sauvetage du #beluga, nous avons la tristesse de vous annoncer le décès du cétacé.

Mme Ollivet Courtois, vétérinaire du @sdis91 vous explique ⬇️ pic.twitter.com/5Mb8s5BZPc — Préfet du Calvados (@Prefet14) August 10, 2022

L’animal avait été extrait de l’eau vers 4 heures du matin et placé dans un filet tracté par une grue pour y être déposé sur une barge avant que son état de santé ne se détériore.

De son côté, l’association Sea Shepherd France avait expliqué quelques heures plus tôt que l’animal présentait une maladie infectieuse et qu’il n’avait plus d’activité digestive, ce qui expliquait pourquoi le cétacé ne s’alimentait plus.

L’annonce de son décès a fait beaucoup réagir les internautes sur les réseaux sociaux qui suivaient les opérations de sauvetage depuis plusieurs jours, l’animal n’ayant pas pu être sauvé.

Le béluga est un mâle qui ne présente pas de maladie infectieuse mais qui n'a plus d'activité digestive, ce qui explique qu'il ne s'alimente plus. Les vétérinaires vont tenter de restimuler la digestion même si on ignore pour l'instant l'origine du problème. — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) August 10, 2022

C'est la mort dans l'âme que nous annonçons que le béluga n'a pas survécu à la translocation qui était risquée, mais indispensable pour donner une chance à un animal autrement condamné. Suite à la dégradation de son état, les vétérinaires ont pris la décision de l'euthanasier. — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) August 10, 2022

Par Jérémy Renard