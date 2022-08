L’incendie a ravagé plus de 6800 hectares de forêts depuis sa reprise en Gironde.

Dans un communiqué publié ce jeudi à 8 heures par la préfecture du département, ce dernier indiquait ce matin que 6800 hectares de forêts ont été touchés par les incendies. Martin Guespereau, le préfet délégué pour la défense de la sécurité en Gironde a révélé à 18 heures que les flammes ont affecté 600 hectares supplémentaires.

« Les conditions sont particulièrement difficiles : la végétation et les sols sont particulièrement secs après plus d’un mois sans pluie. Les températures caniculaires (40°C ce jour) devraient se maintenir jusqu’à samedi et se conjuguent avec un air très sec pour créer des conditions de risque très sévère d’éclosion de feu. » précise la préfecture de Gironde.

Le département est actuellement placé en vigilance rouge dénombre près de 10 000 personnes évacuées et 17 maisons brûlées depuis la reprise du feu.

Plusieurs pays viennent en aide à la France

De son côté, Emmanuel Macron, a annoncé dans un tweet la présence de nouveaux pays alliés venus aider les 1300 sapeurs-pompiers actuels qui mènent une lutte sans merci contre cette Incendie. Parmi eux l’Allemagne, la Grèce, la Pologne, la Roumanie et l’Autriche. Quelques heures plus tard, il atteste dans un nouveau tweet le soutien de l’Italie.

Accompagnée de Gérald Darmanin, Elisabeth Borne a déclaré sur place que le gouvernement « est en train de renforcer [ses] moyens, et d’agir sur tous les fronts pour mieux lutter à l’avenir ». En outre, la Première ministre a tenu à préciser que sept hélicoptères ont été ajoutés depuis le mois de juillet. Elle a également mentionné la présence de deux hélicoptères supplémentaires « d’ici la fin de la semaine ».

