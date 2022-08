Si le Litecoin (LTC) ne fait pas les gros titres aussi fréquemment que le Bitcoin (BTC), il reste l’une des crypto-monnaies les plus populaires. C’est également la deuxième plus ancienne crypto-monnaie après le Bitcoin.

Comme son nom l’indique, le Litecoin a été créé pour remédier à certains des défauts perçus du Bitcoin, tels que la lenteur du traitement des transactions et les monopoles miniers. Le LTC a été conçu pour être utilisé dans les transactions quotidiennes, alors que le Bitcoin a évolué vers une «réserve de valeur ».

Qu’est-ce que le Litecoin exactement ?

Le Litecoin est l’une des premières « altcoins » des crypto-monnaies autres que le Bitcoin, créées par l’ancien ingénieur de Google Charlie Lee (et parfois autres que l’Ethereum).

« Litecoin est la deuxième plus ancienne crypto-monnaie, ayant bifurqué du protocole Bitcoin en 2011 », explique Jay Blaskey, spécialiste des devises numériques chez BitIRA. En effet, elle a été conçue pour être utilisée pour des paiements rapides, sécurisés et à faible coût.

Litecoin a été créé avec l’intention d’améliorer la valeur du bitcoin de plusieurs façons. Par exemple, Lee a créé Scrypt, un nouvel algorithme de hachage pour Litecoin (prononcé S-crypt). Les vitesses de transaction plus rapides du Litecoin ont été rendues possibles grâce à cet algorithme plus simple. De plus, la vitesse de traitement des transactions du bitcoin est d’environ cinq transactions par seconde. La génération de nouveaux blocs sur la blockchain du bitcoin peut prendre jusqu’à 10 minutes.

Les commerçants qui souhaitent accepter le bitcoin comme moyen de paiement sont frustrés par la lenteur des transactions. Les six confirmations requises pour une transaction en bitcoins peuvent prendre jusqu’à une heure en moyenne.

Comment fonctionne le Litecoin ?

Le Litecoin et le Bitcoin ont plusieurs similitudes. Tous deux sont des projets open-source qui vérifient les transactions en utilisant la preuve de travail.

Cependant, le Litecoin diffère du Bitcoin de plusieurs façons. Outre la vitesse de traitement, il y a également la question de l’approvisionnement. Alors que le Bitcoin a une réserve maximale de 21 millions de pièces, le Litecoin a une réserve maximale de 84 millions de pièces.

Comment le Litecoin est-il miné ?

Les mineurs de Litecoin gagnent le droit d’enregistrer de nouvelles transactions sur la blockchain en résolvant des problèmes mathématiques complexes appelés hashs.

Une fois qu’un bloc est fermé, la blockchain ne peut plus être modifiée. Le mineur reçoit 12,5 LTC comme récompense pour avoir été le premier mineur à résoudre correctement le hachage associé à une transaction en utilisant le mécanisme de consensus de preuve de travail.

Les opérations de minage de Litecoin ne sont généralement pas effectuées sur un ordinateur dans le salon d’une personne. La résolution des hachages nécessite une puissance de calcul massive, ce qui nécessite une quantité importante d’énergie et d’espace.

Comment se divise le Litecoin ?

Le Litecoin, comme le Bitcoin, se divise en deux afin d’aider à contrôler son offre.

L’offre de Litecoin est limitée à 84 millions de pièces. A cet effet, les mineurs sont récompensés par des LTC nouvellement générés lorsqu’ils ajoutent un nouveau bloc à la blockchain Litecoin. Si ce n’était de la division par deux, cela pourrait augmenter indéfiniment l’offre de Litecoin.

La récompense du mineur qui réussit à enregistrer de nouveaux blocs sur la blockchain Litecoin est réduite (divisée par deux) à intervalles réguliers par la division en deux. Dans le cas du Litecoin, cela se produit toutes les 840 000 transactions. Par conséquent, lorsque le Litecoin a fait ses débuts, la récompense du mineur pour l’ajout d’un nouveau bloc à la blockchain Litecoin était de 50 LTC. Au fil des ans, cette récompense a été réduite de moitié, passant à 12,5 LTC comme récompense pour un bloc.

Faut-il investir dans le Litecoin ?

Alors que le Litecoin reste l’une des crypto-monnaies les plus populaires, est-ce un bon investissement en crypto-monnaies ?

Selon Blaskey de BitIRA, le Litecoin peut être un bon choix pour le portefeuille d’un investisseur en crypto-monnaies expérimenté en raison de sa valeur à long terme et de sa flexibilité, en particulier pour ceux qui veulent une combinaison de réserve de valeur avec l’avantage supplémentaire de transactions pratiques.

Selon certains experts, Litecoin pourrait être un bon endroit pour commencer avec une petite mise pour apprendre les « tenants et aboutissants » du trading de crypto-monnaies. Pour suivre l’actualité et l’évolution des crypto-monnaies, consultez la plateforme KuCoin où vous retrouverez toutes les informations relatives à la crypto.

Par Contenu Sponsorisé