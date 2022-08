Les créateurs d’Epic Games multiplient depuis plusieurs années les collaborations. Après Marvel, Indiana Jones et plusieurs célébrités, ces derniers se tournent vers l’univers du très célèbre Manga DBZ.

Le monde de Fortnite n’a jamais connu pareille puissance ! Epic Games est heureux d’annoncer sa collaboration avec l’une des franchise les plus célèbres de l’univers Manga : Dragon Ball. Quatre personnages légendaires de Dragon Ball Super font leur entrée dans le jeu : Son Goku, Vegeta, Bulma et Beerus.

Le nouvel onglet « Libérez votre puissance ! » fait son apparition dans le jeu avec son lot de quêtes et de récompenses. Cette nouvelle page d’événement, accessible à tous les joueurs, permet de suivre le niveau de puissance qui augmente lorsque l’on accomplit de nouvelles quêtes Dragon Ball.

Sept ensembles de quêtes seront proposés pour tester la force, l’agilité, la concentration et bien d’autres compétences des joueurs. Pour chaque ensemble d’entraînements accompli, une Dragon Ball sera offerte et le niveau de puissance des joueurs augmentera.

Les quêtes et les récompenses de l’événement « Libérez votre puissance ! » sont disponibles jusqu’au 30 août 2022 à 10h.

(Re)voir les épisodes cultes de l’anime

Le Festival d’épisodes de Dragon Ball Super permettra aux joueurs de voir ou revoir les épisodes qui ont participé à la légende de Dragon Ball auprès de plusieurs générations. Il est possible de regarder un des épisodes spécifiques suivants en utilisant un code d’île qui sera fournis prochainement :

Dragon Ball Super – Episode 09 : Thanks for Waiting, Lord Beerus! A Super Saiyan God is Born at Last!

: Thanks for Waiting, Lord Beerus! A Super Saiyan God is Born at Last! Dragon Ball Super – Episode 10 : Show Us, Goku! The Power of a Super Saiyan God!!

: Show Us, Goku! The Power of a Super Saiyan God!! Dragon Ball Super – Episode 11 : Let’s Keep Going, Lord Beerus! The Battle of the Gods!

: Let’s Keep Going, Lord Beerus! The Battle of the Gods! Dragon Ball Super – Episode 13 : Goku, Surpass Super Saiyan God!

: Goku, Surpass Super Saiyan God! Dragon Ball Super – Episode 81 : Bergamo the Crusher vs. Goku! Whose Strength Reaches the Wild Blue Yonder?!

: Bergamo the Crusher vs. Goku! Whose Strength Reaches the Wild Blue Yonder?! Dragon Ball Super – Episode 98: Ah, the Uncertainty! A Universe Despairs!!

Tournoi du plus fort

La compétition in-game, Tournoi du plus fort, sera disponible en mode compétitif dans toutes les régions le 18 août 2022 ! Les joueurs participant à ce tournoi en duo dans Battle Royale pourront tenter de gagner l’un des prix suivants :

Classement dans les 50% supérieurs : l’emote Vegeta fâché

8 points gagnés au classement principal : l’icône de bannière Kanji de Goku

3 points Kaméhaméha gagnés : l’aérosol Repas de Beerus

Les joueurs peuvent faire jusqu’à dix parties de Fortnite pendant la période de trois heures de leur région. Toutes les informations concernant les horaires sont dès maintenant disponibles dans l’onglet Compétition du jeu.

Le Tournoi du plus fort aura également recours à un classement Kaméhaméha supplémentaire, qui récompensera les joueurs qui parviennent à réaliser une élimination avec le puissant Kaméhaméha ! 3 points d’élimination au Kaméhaméha permettra de remporter l’aérosol Repas de Beerus.

Les joueurs doivent activer l’authentification à 2 facteurs et avoir un compte Epic vérifié pour participer. Leur compte doit également être niveau 50 ou plus. Pour plus d’informations sur les critères d’éligibilités, veuillez-vous référer au règlement officiel du Tournoi du plus fort.

Par La Rédaction

Via CP Warning UP