Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, l’acteur de 26 ans a décider de prendre du recul avec les réseaux sociaux pour préserver sa santé mentale.

Annonce surprise ce weekend de la part de l’acteur britannique, Tom Holland, célèbre pour son rôle de Spiderman et de Nathan Drake. Ce dernier a effectivement annoncé à ses fans, sa décision de prendre du recul avec les réseaux sociaux, comme il l’explique dans une vidéo.

« J’ai décidé de prendre une pause sur les réseaux sociaux pour ma santé mentale. » avant que ce dernier n’ajoute « Je trouve qu’Instagram et Twitter sont trop prenants, trop accablants. Je me laisse submerger, je m’énerve quand je lis des choses sur moi en ligne. Ça finit par affecter ma santé mentale, j’ai donc décidé de revenir en arrière, et de supprimer les applications. »

L’acteur qui précise à ses followers : « Je vais disparaître des réseaux sociaux à nouveau. Je vous aime et on se revoit bientôt. »

Tom Holland est devenu mondialement connu en incarnant le rôle du célèbre super-héros, Spider-Man dans le reboot de la franchise. En mai 2017, l’acteur interprète le jeune Nathan Drake, héros de la série de jeux vidéo, Uncharted dans la première adaptation cinématographique de la série.

Par Jérémy Renard