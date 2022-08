Le 18 août prochain, la célèbre cousine de Hulk, Jennifer Walters, arrive sur la plateforme Disney + dans la nouvelle série Marvel She Hulk : Avocate.

Après avoir diffusé les mois précédents les séries Moon Knight et Miss Marvel. Marvel Studios sort pour ce mois d’août, une série comédie juridique intitulée She-Hulk : Avocate centré sur le personnage de Jennifer Walters. Cette série sera composée de 9 épisodes diffusés de façon hebdomadaire sur Disney +.

Qui est She-Hulk ?

Jennifer Walters est une brillante avocate qui œuvre pour la défense des super-héros, elle est la fille de Morris et Elaine Walters mais elle est surtout connue pour être la cousine du super-héros vert Hulk, alias Bruce Banner. A la suite d’un accident de voiture, Jennifer obtient les pouvoirs de Hulk grâce à une transfusion sanguine.Elle sera interprétée par l’actrice canadienne Tatiana Maslany dans la série She-Hulk Avocate.

Une figure féminine importante des comics Marvel

Ce personnage féminin a été créé par Stan Lee et John Buscema, elle apparaît pour la première fois dans le comic Savage She-Hulk en 1980. Cette super-héroïne a contribué à faire avancer la représentation des femmes dans le genre super héroïque majoritairement dominé par les héros masculins.

She-Hulk fait son entrée dans le MCU

La série permet d’introduire la super-héroïne She Hulk dans l’univers Marvel. Les fans pourront s’attendre à voir apparaître des personnages de l’univers de la super-héroïne tels que Daredevil, Titania, l’abomination et son cousin Hulk. Jennifer Walters devrait également apparaître dans d’autres programmes du MCU que ce soit une série ou un film afin de faire la connexion avec les autres super-héros. De la même manière que dans les comics, She-Hulk devrait rejoindre à long terme les rangs des Avengers aux côtés de Doctor Strange et Spiderman afin de combattre avec eux le prochain grand mechant de cette phase 4 intitulé Multivers saga.

Par Jasmine Morice