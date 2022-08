L’animal a été infecté après que ses deux propriétaires aient été eux même contaminés par le virus.

Le virus de la variole du singe pourrait-il se transmettre de l’homme vers l’animal et pas uniquement l’inverse ? C’est en tout cas ce qui semble être arrivé à un chien comme le rapporte un article scientifique qui a été publié dans The Lancet.

En France, un chien a été infecté par le virus de la variole du singe, autrement appelé Monkeypox dont le nombre de cas continuent leur forte progression. L’animal, un lévrier italien a commencé à présenter des lésions « cutanéo-muqueuses, comprenant des pustules abdominales et une fine ulcération anale » après que ses deux maîtres aient été eux même contaminés par le virus.

Ces symptômes observés chez l’animal seraient apparus douze jours après les premiers symptômes de ses propriétaires. Un test PCR effectué sur le chien a été positif au virus. « Les hommes ont déclaré dormir avec leur chien. Ils avaient pris soin d’empêcher leur chien d’entrer en contact avec d’autres animaux de compagnie ou des êtres humains dès le début de leurs propres symptômes » peut-on lire dans cet article.

« Nos résultats devraient susciter un débat sur la nécessité d’isoler les animaux de compagnie des individus positifs au virus de la variole du singe. » indique ainsi le rapport scientifique.

Point sur la situation de la variole du singe en France au 11 août

Au 11 août, 2673 cas confirmés ont ainsi été recensés en France, rapporte Santé Publique France dans son dernier bulletin.

895 cas résident en Ile-de-France.

236 en Occitanie.

205 en Auvergne-Rhône-Alpes.

162 en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

117 dans les Hauts-de-France.

104 en Nouvelle Aquitaine.

68 en Grand Est.

43 en Pays-de-la-Loire.

30 en Normandie.

27 en Bourgogne-Franche-Comté.

26 en Bretagne.

24 en Centre-Val de Loire.

2 en Corse.

2 en Martinique.

1 en Guadeloupe.

1 à Saint-Martin.

25% des cas de variole du singe sont âgés de moins de 30 ans et 25 % de 43 à 77 ans. Parmi l’ensemble de ces cas, 28 sont des adultes et sexe féminin et 2 sont des enfants.

Par Jérémy Renard