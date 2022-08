Des sacs-à-dos destinés aux enfants qui sont dotés de protection pare-balles rencontrent actuellement un véritable succès aux États-Unis face à la montée en puissance des fusillades qui endeuillent chaque année le pays.

À la rentrée, il y a des stylos, des cahiers et des sac-à-dos mais aux États-Unis, ce sont les sac-à-dos pare-balles qui rencontre un énorme succès face à l’augmentation des fusillades dans le pays.

Face à cette montée en puissance des armes à feu qui sont les principales responsables des fusillades de masse dans de nombreuses écoles, l’entreprise américaine, Guard Dog Security, propose des sac-à-dos dotés de protection anti-balles pour protéger les enfants et étudiants dans les écoles américaines.

Des produits vendus entre 100 et 300 dollars / pièce dans les supermarché que de nombreux américains se sont empressés d’acheter. De leurs côtés, les fabricants assurent que ces sac-à-dos peuvent arrêter les balles d’armes de poing comme un 9mm ou un 44 Magnum, grâce à une plaque anti-balles logée dans le fond du sac-à-dos. Bien entendu, si ces produits peuvent sauver de nombreuses vies, ces sac ne sont pas conçut pour arrêter les balles de gros calibre comme celles issues de fusils d’assaut qui sont les plus souvent utilisés dans des tueries de masse comme ce fut dernièrement le cas lors de la fusillade d’Uvalde au Texas qui avait fait 21 victimes dont 2 enseignants et 19 enfants.

Par La Rédaction