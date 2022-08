Ce vendredi, un véhicule s’est retrouvé suspendu au dessus des voies du RER C. Un important dispositif de secours a été déployé pour sauver les trois occupants de la voiture.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux sont spectaculaires ! Ce vendredi, une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule qui a fait une sortie de route, venant percuter les grilles de sécurité des voies ferrées. La voiture s’est ensuite retrouvée suspendue sur un muret au dessus de la ligne du RER C.

Selon Le Parisien, trois personnes se trouvaient à bord du véhicule au moment de l’accident : la conductrice, âgée de 39 ans, accompagnée d’un homme et d’un enfant âgé de deux ans et demi. Pour les secourir, un important dispositif a été déployé sur place, mobilisant 22 pompiers du département qui ont travaillé conjointement avec les services de police et la SNCF pour prendre en charge les trois victimes.

L’électricité a été coupée le long des voies et la circulation du RER C a été interrompue entre Saint-Martin-d’Étampes et Étampes dans les deux sens comme l’a précisé la SNCF.

[MAJ] Le trafic reprend entre Saint-Martin-d'Étampes et Étampes dans les deux sens de circulation après un accident routier. https://t.co/HAEvBfkDFi — RER C (@RERC_SNCF) August 19, 2022

Les occupants qui ont pu être sorti du véhicule n’ont pas été blessés. Nos confrères précisent toutefois que la conductrice ne serait pas en possession du permis de conduire.

La voiture suspendue sur les voies de la ligne du RER C, vue sous un autre angle / Photo : Info Trafic IDF

Par Jérémy Renard