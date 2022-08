Une vidéo tournée dans la prison de Fresnes avec des détenus et des gardiens suscite depuis plusieurs jours la polémique sur les réseaux sociaux. L’évènement a été notamment très critiqué par une partie de la droite et l’extrême droite.

C’est une vidéo qui est loin de faire l’unanimité… Postée ce vendredi sur Youtube, la vidéo qui s’intitule « Kohlantess », met en scène des surveillants et des détenus de la prison de Fresnes (Val-de-Marne) dans une série de jeux, s’inspirant tout droit de l’émission de TF1, à savoir Koh-Lanta.

Dans la vidéo, les détenus et les gardiens s’affrontent dans différentes épreuves comme des jeux d’eau, des courses de karting ou encore du tir à la corde. Si l’esprit est plutôt bon enfant comme en témoignent les images, la diffusion de cette vidéo a rapidement créer la polémique sur les réseaux sociaux, et au sein d’une partie de la classe politique.

Pour de nombreux internautes, les images ont été jugées « choquantes ». Plusieurs d’entre eux estimant ainsi que la prison n’est pas un lieu festif et que les condamnations doivent être appliquées par respects pour les familles des victimes.

Certains politiques ont quant à eux qualifié la prison de Fresnes de « Clubmed ». C’est le cas du Député de l’Essonne et Président de Debout la France, Nicolas Dupont Aignan qui a déclaré : « Avec Macron, la prison est devenue le Club Med. Le système pense aux loisirs des détenus. Je pense aux victimes et à leurs familles ! » après avoir relayé cette vidéo sur son compte Twitter.

Suite à la diffusion de cette vidéo, et face à la polémique qui a enflé, le Ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti a demandé l’ouverture d’une enquête.

« Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j’ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion mais certainement pas par le karting ! » a déclaré ce dernier sur Twitter.

Nos confrères de BFMTV précisent que le Ministère de la Justice a indiqué que la tenue de cet évènement au sein de la prison de Fresnes, avait bien été validée en amont et que celui-ci avait été organisé au profit d’associations.

De son côté, Enzo Angelo Santo, producteur de KohLantess, s’est exprimé sur BFMTV suite à la polémique : « On avait fait une vidéo avec la police, cela s’était très très bien passé, on avait eu des retours et des félicitations et pour nous cela semblait être une suite logique de faire quelque chose dans l’administration pénitentiaire Fresnes. » explique le jeune homme.

Par La Rédaction