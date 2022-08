Depuis le lundi 22 août, les fans de la série originale Games of thrones peuvent découvrir en exclusivité sur la plateforme OCS la nouvelle série préquel House of dragons qui se compose de 9 épisodes.

Un préquel qui suscite un engouement mondial

Ce dimanche 21 août aux Etats-Unis, le spin-off de Games of thrones très attendu par les fans a été diffusé sur la plateforme HBO Max. Une sortie qui a réuni plus de 9 millions de téléspectateurs américains. Un record d’audience pour la plateforme HBO qui permet à la série House of dragons de devenir le meilleur démarrage de 2022. Cependant, la série semble victime de son succès puisqu’elle a connu quelques problèmes techniques.

Effectivement certains abonnés se sont plaints qu’ils ne pouvaient pas accéder à l’épisode 1 en cause une panne provenant des équipements de chez Amazon, Fire TV. En France, la série House of the dragons est diffusée depuis 3H ce matin, pour le plus grand bonheur des fans français qui sont impatients de retourner dans l’univers de Games of thrones.

L’exploration de l’univers de Games of thrones crée par George R.R Martin

Le prequel House of the dragons retrace le règne de la famille Targaryen 200 ans avant les événements de Games of thrones. Ce prequel est l’adaptation du roman à succès Feu et Sang sortie en 2018 de l’auteur de fantasy américain George R.R Martin.

Cette série est aussi l’occasion d’étendre l’univers du trône de fer afin de s’intéresser à d’autres événements marquants tels que la guerre de succession au sein de la maison Targaryen. House of dragons plonge les téléspectateurs dans un nouvel univers peuplé de dragons avec de nouveaux personnages et de nouveaux enjeux de pouvoir.

Une saison 2 déjà en préparation ?

La saison 1 vient à peine de débuter que les créateurs du spin-off envisageraient déjà de renouveler la série pour une seconde saison. Toutefois, il attendent de voir les audiences des prochains épisodes pour se décider sur le futur de la série.

Par Jasmine Morice