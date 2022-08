L’accident s’est produit ce lundi en fin d’après-midi dans le 2e arrondissement de Lyon. Les deux victimes sont décédées des suites de leurs blessures.

Deux adolescents, un garçon et 17 ans et une jeune fille de 15 ans sont décédés ce lundi en fin d’après-midi, à Lyon alors qu’ils circulaient tous les deux sur une trottinette électrique. Selon Le Progrès, l’accident s’est produit dans le 2e arrondissement au niveau du quai Maréchal-Joffre.

Alors qu’ils circulaient sur le même engin et sur une voie réservée aux bus et aux deux-roues, les deux adolescents ont été percutés par une ambulance privée. La première victime est décédée sur le coup, la seconde a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard.

Les ambulanciers impliqués dans l’accident, fortement choqués, ont quant à eux été pris en charge par les secours puis transportés vers l’hôpital Edouard Herriot.

Par La Rédaction