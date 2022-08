L’association de consommateur a publié un communiqué mettant en garde les parents qui seraient tentés d’acheter des stylos-billes pour leurs enfants.

Dans son dernier communiqué, l’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir, alerte sur un danger concernant des fourniture scolaires dont plusieurs d’entre elles seraient composées de produits toxiques, cancérogènes ou encore allergisant.

Des composés nocifs retrouvés dans 40 % des fournitures analysées

Dans ces dernières recherches, et six ans après celles qui avaient été effectuées en 2016, l’association de défense des consommateurs fait remarquer la présence de substances nocives relevées dans plusieurs fournitures scolaires et plus particulièrement concernant les produits suivants : « stylos-billes et rollers, cartouches d’encre, surligneurs, feutres et crayons de couleurs. »

Des substances nocives dans lesquelles figurent des « allergènes tels que les isothiazolinones, des conservateurs régulièrement dénoncés par les allergologues, trouvés dans la moitié des cartouches d’encre testées. » comme le souligne l’association.

Des substances classées cancérogènes probables, détectées dans les encres de 4 stylos-billes sur 6 produits testés

Au cours des derniers tests effectués par l’association de défense des consommateurs, il a été relevé que dans certains produits comme les Stabilo Boss ‘Original Fluo’, les stylos-billes effaçables Pilot ‘Kleer’ noirs et les stylos-roller Pilot ‘Frixion medium’ bleus, les substances nocives étaient particulièrement élevées.

Par ailleurs, un phtalate figurant dans les liste européenne des substances extrêmement préoccupantes, responsable des perturbateurs endocriniens, a été trouvé dans le vernis des crayons de couleur chez l’enseigne « Cultura ».

Face à ces résultats, l’Association déconseille aux parents d’acheter à leurs enfants des stylos-billes, « compte tenu du cocktail de substances nocives retrouvées dans la totalité des références testées » comme elle le souligne dans ce même communiqué.

[#Santé] Rentrée scolaire : les enfants toujours exposés aux substances nocives dans les #fournitures scolaires ! 40% des fournitures que nous avons analysées comportent des composés toxiques !

👉https://t.co/6peMSxoLFU#perturbateursendocriniens pic.twitter.com/bNK8auhO1x — UFC-Que Choisir (@UFCquechoisir) August 25, 2022

Par Jérémy Renard