C’est la deuxième fois que le journaliste et animateur se fait bannir de la plateforme de streaming après avoir diffusé en plein live, une séquence dénudée.

Samuel Étienne va devoir se passer de Twitch pendant 24 heures. La raison : avoir diffusé une séquence dénudée alors qu’il était en live sur sa chaîne Twitch. Sur son compte Twitter, le journaliste est revenu sur cet incident, diffusant le passage qui lui a valu ce ban temporaire alors qu’il était en train de feuilleter la revue de presse quotidienne pour son émission « La Matinée Est Tienne ».

Dans cette séquence, le journaliste qui était en train de feuilleter les pages du quotidien Libération lorsqu’il est tombé sur une image montrant un couple dans le plus simple appareil. Si les parties intimes de la jeune femme n’étaient pas visibles, le sexe de l’homme était quant à lui apparent. Samuel Étienne a alors immédiatement compris qu’il venait de faire une bourde : « Comment je lis cet article, c’est pas possible, je vais me faire ban (…) » peut-on l’entendre dire.

7- Même cause, mêmes effets : malgré mes efforts pour ne pas choquer la modération puritaine de la plateforme américaine (en cachant autant que possible l'insoutenable nudité des corps de Libération, cf vidéo ci-dessous), je suis à nouveau sanctionné. pic.twitter.com/EgIJQl2cD9 — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) August 25, 2022

Ce n’est pas la première fois que Samuel Étienne fait l’objet d’une suspension de son compte Twitch pour une durée temporaire. En octobre dernier, le journaliste de France Télévision s’était fait bannir pour le même motif après avoir montré un article du Parisien dans lequel se trouvait une capture d’écran du téléfilm l’Exécution (1961), dans lequel on pouvait-y apercevoir les fesses de l’actrice Nicole Paquin.

Par Jérémy Renard