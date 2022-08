La séquence diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut-y entendre une habitante se réjouir de voir les policiers pris à partie par plusieurs individus qui n’ont pas hésité à leur envoyer des projectiles.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des policiers ont été victimes de plusieurs jets de projectiles et de mortiers d’artifices alors qu’ils se trouvaient à proximité de la cité des Beaudottes à Sevran (Seine-Saint-Denis).

Sur des images diffusées par un témoin sur les réseaux sociaux et relayées par la chaîne d’information, Cnews, on peut-y entendre une habitante du quartier se réjouir de voir les policiers visés par des projectiles. « Ils se sont pris un gros truc dans la gueule ! (…) ». L’habitante qui va même jusqu’à les insulter : « Bande de lapins, bande de merde ! ». Sur cette même vidéo, alors même que les policiers essuient des jets de de parpaings comme l’a confié un policier sur Cnews, on peut-y entendre un autre habitant crier : « Ça vient du ciel, c’est les étoiles. »

Des projectiles récupérés directement des toits d’un immeuble en travaux que les individus ont jeté sur les forces de l’ordre pour les faire partir de la citée. Suite à cette première nuit de violence, les policiers sont venus sécuriser le quartier la nuit dernière et un seul incident a été recensé.

Par La Rédaction