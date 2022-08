La victime, âgée de 30 ans a été agressée en pleine nuit par quatre individus, quelques instants après avoir quitté son domicile. La police a lancé un appel à témoins pour identifier les auteurs.

Dans la nuit de mercredi 25 au jeudi 26 août, une jeune femme de nationalité congolaise a été violemment agressée par quatre individus alors qu’elle se trouvait à l’angle de la rue de Sancé et l’avenue Simone-Veil à Mâcon, rapporte Le Journal de Saône-et-Loire.

La victime qui a été agressée sans raison, venait de quitter quelques instants plus tôt son domicile pour trouver un commerce encore ouvert à cette heure tardive de la soirée. Sur la route, elle a été croisé quatre individus qui se sont jetés sur elle. La jeune femme a reçu plusieurs coups de poings et coups de pied au visage et au niveau du ventre, précisent nos confrères.

Les individus ont ensuite pris la fuite. Prise en charge par les secours, la victime a été dirigée vers le centre hospitalier de Mâcon. Elle s’est vue prescrire une incapacité de 15 d’ITT en raison de ses blessures.

De son côté, la police qui a ouvert une enquête, a lancé un appel à témoins pour tenter d’identifier les auteurs. Toute personne susceptible d’avoir des renseignements peuvent contacter le commissariat de Mâcon.

Pour joindre le commissariat : 03.85.32.63.63. Anonymat garanti.

Par La Rédaction